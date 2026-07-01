Demanda y políticas impulsan importaciones

Wang Xiaohong, investigadora del Centro para los Intercambios Económicos Internacionales de China, dijo que el sólido crecimiento de las importaciones reflejó la eficacia de las políticas destinadas a ampliar las importaciones, impulsar el consumo y avanzar en una apertura de alto nivel.

Por ejemplo, las importaciones de China desde África aumentaron un 15% interanual hasta los 95.130 millones de yuanes solo en mayo, marcando el noveno mes consecutivo de crecimiento, según las estadísticas aduaneras.

El crecimiento más rápido de las importaciones también destacó el papel de China como un motor clave de la demanda mundial, creando nuevas oportunidades para los exportadores extranjeros y respaldando los flujos comerciales en un momento en que muchas economías enfrentan un crecimiento más lento, dijo Wang.

Lynn Song, economista jefe para China del banco neerlandés ING, dijo que tanto las importaciones como las exportaciones de China superaron las expectativas durante los primeros cinco meses.

Esto estuvo respaldado en parte por el aumento de los precios de los productos de alta tecnología, que elevó el valor tanto de los envíos de salida como de entrada.

“La estructura comercial del país también se orienta cada vez más hacia bienes intensivos en tecnología”, agregó.

En sintonía con esa visión, Sheana Yue, economista sénior del grupo de expertos británico Oxford Economics, dijo que la modernización industrial de China, los avances tecnológicos y las cadenas de suministro bien establecidas aumentaron la competitividad de los productos chinos, ayudando a sostener el crecimiento comercial y las ganancias de participación de mercado pese a las incertidumbres externas.

Lyu Daliang, director del departamento de estadísticas y análisis de la Administración General de Aduanas, dijo que China profundizó la cooperación económica y comercial práctica con sus socios desde comienzos de este año y continuó desempeñando un papel estabilizador para el comercio mundial.

Más allá de respaldar las importaciones, los esfuerzos más amplios de apertura de China y los acuerdos comerciales regionales también ayudan a las empresas nacionales y extranjeras a integrarse más profundamente en las cadenas regionales de suministro, facilitando tanto las importaciones como las exportaciones.

Además de importar piezas y componentes clave a China, Marelli Holdings Co, fabricante japonés de autopartes, está ampliando su presencia en el país en áreas como iluminación inteligente, electrónica y tecnologías de cabina inteligente, lo que destaca el creciente papel de China en las operaciones globales de la compañía.

“Las cadenas de suministro altamente desarrolladas de China, la rápida comercialización de nuevas tecnologías y sus sólidas capacidades de ingeniería continúan creando oportunidades tanto para las importaciones como para las exportaciones”, dijo Shen Kelei, vicepresidente ejecutivo del grupo.

Por ZHONG NAN.