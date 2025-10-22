De puestos callejeros a mercados globales

El proceso requiere precisión. “Si se enrollan demasiado, la piel se vuelve pegajosa. Debe ser lo bastante fina para mantener la humedad del relleno”, añade.

Atenta a los cambios en los gustos del público, Huang ha innovado con un relleno de carne picada que atrae a numerosos comensales que hacen fila frente a su tienda. Su menú también incluye fideos fríos, dumplings al vapor y sopas sustanciosas. Su popularidad explica por qué los bocadillos de Shaxian son conocidos como el “bocadillo nacional” de China.

Pocos saben con exactitud dónde se encuentra Shaxian, pero todos conocen su comida. Ubicado en el centro de Fujian, el distrito tiene una historia de más de 1.600 años como próspero centro comercial. Hoy es célebre por los sabores que han traspasado sus fronteras.

Desde que los humildes puestos de comida de Shaxian comenzaron a ganar fama, sus bocadillos se convirtieron en un fenómeno nacional. Hay más de 80.000 locales en toda China y presencia en docenas de países y regiones.

La industria de los bocadillos de Shaxian abarca desde pequeños talleres hasta grandes fábricas, desde vendedores ambulantes con carritos hasta franquicias modernas, y desde puestos rurales hasta operaciones internacionales. Este sector pujante se ha transformado en un motor clave del ingreso agrícola y de la economía local.

Según Luo Ronghua, escritor e investigador cultural de Shaxian, existen más de 200 variedades de bocadillos locales. Esta tradición culinaria, transmitida por cientos de generaciones, combina influencias de la cocina de la Llanura Central (una región sobre la cuenca baja del río Amarillo), prácticas indígenas locales y la cultura hakka de las provincias de Fujian, Guangdong y Jiangxi.

Los bocadillos de Shaxian están vinculados no solo con la vida cotidiana y la agricultura, sino también con las costumbres sociales, como cumpleaños, bodas y funerales, y con creencias populares, rituales y tabúes, explica Luo.

El clima también ha moldeado la gastronomía local. En primavera, las familias cocinan helechos jóvenes con cebollas silvestres o preparan tortas de arroz durante la primera cosecha. Cuando se prensa el nuevo aceite, se elaboran pasteles.

En verano, el arroz recién cosechado se cocina al vapor o se transforma en gelatina de arroz y pasteles festivos, servidos con vino, huevos, cerdo y tofu para la tradicional comida familiar conocida como “comer lo nuevo”.

Incluso los platos campesinos más simples tienen un significado simbólico: se dice que el puerro nutre el cabello, el tofu agudiza la mente, los caracoles mejoran la vista, los brotes de bambú fortalecen las piernas y las tortas de arroz aportan energía.

Como antiguo centro comercial, Shaxian también fue influido por las tradiciones culinarias de los mercaderes itinerantes, lo que enriqueció aún más su panorama gastronómico.

Hoy, afirma Luo, la popularidad de los bocadillos de Shaxian refleja la apertura, la inclusividad y el espíritu trabajador de su gente, siempre dispuesta a esforzarse y superarse.