El manto lunar es más "frío" en su cara oculta

El descubrimiento, publicado el 30 de septiembre en la revista académica Nature Geoscience, profundizará en la comprensión de la dicotomía hemisférica de la Luna, aportará evidencia petrológica, geoquímica y de otro tipo sobre la diferencia de temperatura entre los mantos de ambas caras, y proporcionará datos científicos clave para el estudio de la evolución lunar y de las características de esa dicotomía, según el comunicado.

Ubicado debajo de la corteza, el manto lunar es el componente de mayor volumen de la Luna, y las antiguas actividades volcánicas del satélite se originaron por el ascenso de materiales del manto. Por lo tanto, las características internas de la Luna, como su manto, son cruciales para las investigaciones sobre su evolución, añadió el comunicado.

En su estudio, los científicos emplearon diversos métodos para realizar un análisis detallado de las muestras lunares traídas por la sonda Chang’e-6.

Al analizar la composición de minerales típicos, como la clinopiroxena y la plagioclasa, en las muestras de basalto del regolito lunar, calcularon la temperatura y la presión de cristalización mediante tres termobarómetros distintos. Para garantizar la validez científica de los resultados, el equipo simuló el proceso de cristalización de las muestras de Chang’e-6 mediante un modelo petrológico.

Los cuatro métodos independientes arrojaron resultados coherentes: la temperatura de cristalización de las muestras de basalto fue de unos 1.100 °C, aproximadamente 100 °C menos que la de las muestras procedentes de la cara visible.

“En conjunto, nuestros hallazgos demuestran que el manto de la cara oculta de la Luna es relativamente más frío que el de la cara visible, de acuerdo con las diferencias hemisféricas en el grosor de la corteza y la distribución de elementos generadores de calor. Estos resultados aportan restricciones sobre la evolución térmica de la Luna y el origen de su asimetría global”, escribieron los científicos en su artículo publicado en Nature Geoscience.

La misión Chang’e-6, que representa el primer intento del mundo de traer muestras de la cara oculta de la Luna, fue lanzada en mayo de 2024 desde el Sitio de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia de Hainan.

La misión concluyó con éxito tras 53 días de maniobras complejas, recuperando un total de 1.935,3 gramos de muestras de la cara oculta del satélite.