China planea más vuelos hacia América Latina

Hace un año, ambas partes presenciaron conjuntamente el lanzamiento de cinco programas —solidaridad, desarrollo, civilización, paz e interconectividad entre los pueblos— para construir una comunidad China-ALC con un futuro compartido.

El 5 de junio, para conmemorar el primer aniversario del lanzamiento de estos programas, la Asociación de Diplomacia Pública de China organizó un salón de medios en Beijing.

Durante el evento, Zhang sostuvo que China está dispuesta a mejorar continuamente la facilidad de los intercambios bilaterales entre pueblos e iniciar más vuelos directos.

El compromiso de China de impulsar las relaciones entre China y América Latina, lograr un desarrollo común y promover la cooperación Sur-Sur no cambiará, agregó.

Zhang también abordó las dificultades en las solicitudes de visa que enfrentan los ciudadanos de países sin relaciones diplomáticas con China. Dijo que esto demuestra claramente que mantener las llamadas “relaciones diplomáticas” con las autoridades de Taiwán no responde a los intereses fundamentales de los pueblos de esos países.

“Esperamos que los pocos países de la región de América Latina y el Caribe tengan una visión clara de la tendencia de la historia, atiendan la voluntad de sus pueblos y se unan a la mayor brevedad a la gran familia (de países) que reconoce el principio de una sola China”, indicó.

Song Junying, directora del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Caribeños del Instituto de Estudios Internacionales de China, sostuvo que los países latinoamericanos actualmente atraviesan un resurgimiento de la conciencia propia en la búsqueda de autonomía y están impulsando una modernización que se adapte mejor a sus condiciones nacionales.

Como parte del Sur Global, Song señaló que “ambas partes deberían priorizar los intercambios y el aprendizaje mutuo en áreas como la industrialización, la reindustrialización, la innovación científica y tecnológica, la transición verde, la transformación digital y la gobernanza estatal”.

Shi Yi, vicepresidente de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, compartió la experiencia de haber presenciado personalmente la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe durante una investigación de campo en la Ciudad de México, y dijo que tanto China como América Latina respetan la diversidad de civilizaciones y apoyan el aprendizaje mutuo y los intercambios. Ambos son pioneros y socios en el impulso conjunto de la Iniciativa para la Civilización Global, destacó.

Por ZHANG YUNBI.