Aumenta la inversión directa extranjera

La inversión directa extranjera (IDE) no financiera de China en 58 países que participan en la Iniciativa de la Franja y la Ruta aumentó un 18,3 % a u$s 17,79 mil millones el año pasado a pesar de la caída del 0,4 % de la IDE no financiera general a u$s 110,15 mil millones, según informó el Ministerio de Comercio el 21 de enero. La IDE no financiera en las economías involucradas en la iniciativa representó el 16,2 % de la IDE no financiera total el año pasado, 2,6 puntos porcentuales más que el año anterior, sostuvo Gao Feng, vocero del ministerio.