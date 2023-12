Acupuntura, una práctica ancestral

En 2010, la Unesco incluyó la acupuntura y la moxibustión de la medicina tradicional china en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, la práctica no es solo cultural e histórica, sino también una técnica médica ampliamente utilizada e investigada en la actualidad.

Durante años, a pesar de los claros efectos terapéuticos de la acupuntura en el tratamiento de muchas enfermedades, hubo pocos estudios convincentes que explicaran cómo funcionaba la estimulación de los puntos de acupuntura, o qué eran exactamente los meridianos desde un punto de vista anatómico, por lo que la técnica siempre pareció algo misteriosa.

Sin embargo, a medida que la investigación científica sobre la acupuntura fue creciendo en los últimos años y generando resultados de mejor calidad, la técnica ha ido ganando terreno en todo el mundo.

Un debate gira en torno a los fundamentos de la acupuntura: ¿existen realmente los meridianos? Yang Shengya, director del Departamento de Acupuntura y Moxibustión del Hospital de Masaje de Beijing, explica que los meridianos son más un concepto funcional que una estructura anatómica concreta.

“El qi y la sangre solo corren por los meridianos de una persona viva. Cuando una persona muere, no hay qi y la sangre ya no circula, por lo que comparar los meridianos con los vasos sanguíneos o los nervios no es exacto”, explicó.

“Desde la perspectiva de la práctica clínica, los meridianos describen la función de las vías a través del cuerpo humano. Una vez que una persona muere, la función termina inmediatamente”, señaló. “Tal vez en el futuro seamos capaces de explicar qué son exactamente los meridianos. Pero el hecho de que algo no se pueda ver no significa que no exista”.

p4-acupuncture-3.jpg Tratamiento de moxibustión. ZHU JUN / PARA CHINA DAILY

A través de estudios realizados durante el último siglo, los académicos ahora tienen un conocimiento relativamente profundo de los mecanismos de funcionamiento de la acupuntura, sostuvo Jing Xianghong, directora del Instituto de Acupuntura y Moxibustión de la Academia de Ciencias Médicas de China.

Los científicos chinos han acumulado una gran cantidad de información en el estudio de la analgesia mediante acupuntura, la sensibilización de los puntos de acupuntura y los efectos de su estimulación, agregó.

En la medicina tradicional china, los puntos de acupuntura reflejan la condición interna del cuerpo. Cuando se enferma o se lesiona, los puntos de acupuntura correspondientes se sensibilizan, mostrando efectos como campos receptivos ampliados, mayor percepción del dolor y mayor sensibilidad al calor, que desaparecen gradualmente a medida que el cuerpo sana.

En 2021, Ma Qiufu, profesor de la Universidad de Harvard, fue coautor de un artículo titulado Una base neuroanatómica de la electroacupuntura para impulsar el eje vagal-adrenal, junto con investigadores de China, incluida Jing, que se publicó en la revista Nature.

Desde entonces, la investigación científica básica sobre acupuntura y moxibustión volvió a llamar la atención de los investigadores, afirmó Jing.

En base a los estudios existentes, es posible concluir que la transmisión e integración del sistema nervioso son esenciales para que la acupuntura funcione. La red neuroendocrino-inmune sirve como portador principal de los efectos moduladores de la acupuntura y la biología molecular proporciona la base material para explicar los efectos de la acupuntura.

En palabras más simples, los estudios muestran que el sistema nervioso desempeña un papel crucial en la acupuntura. Se basa en una red que involucra al sistema nervioso, las hormonas y el sistema inmunológico.

La biología molecular también ayuda a explicar cómo funciona la acupuntura. El año pasado, el profesor Xu Nenggui y un equipo de investigación de la Universidad de Medicina China de Guangzhou publicaron Mapeo de evidencia y descripción general de revisiones sistemáticas de los efectos de las terapias de acupuntura en el British Medical Journal.

El estudio creó la base y matriz de datos más completa para la investigación de la efectividad clínica de la acupuntura hasta la fecha y recalculó los valores del efecto de la acupuntura para cada enfermedad. El artículo sugiere qué enfermedades y afecciones puede beneficiar sustancialmente la acupuntura y cuáles resultan prometedoras, pero aún requieren más estudios, señaló Lu Liming, que formó parte del equipo.

Según el estudio, la acupuntura puede beneficiar sustancialmente la afasia post-ictus, el dolor de cuello y hombros, la fibromialgia, el dolor lumbar inespecífico, la demencia vascular, la insuficiencia de lactancia posparto y la rinitis alérgica.

Además, según estrictos ensayos aleatorios realizados por investigadores de todo el mundo, se ha demostrado que la acupuntura es eficaz en el tratamiento de afecciones como el estreñimiento funcional crónico grave, la incontinencia urinaria femenina por estrés y la migraña, indicó Jing.

De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, la acupuntura es la práctica de medicina tradicional más utilizada a nivel global.

Actualmente, se usa en 183 países y regiones, y 59 tienen licencia legal para utilizarla, según un informe de desarrollo de la acupuntura como disciplina entre 2013 y 2020, compilado por la Asociación de Acupuntura y Moxibustión de China.

Según el informe, en las guías de práctica clínica de más de 40 países y regiones, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Japón, la acupuntura es una de las terapias recomendadas para ciertas enfermedades y afecciones como el dolor y la depresión.