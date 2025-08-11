Zero Waste el movimiento que protege la tierra a través de los productos de belleza

Una de las marcas que implementa el movimiento Zero Waste es Natura, la cual ha sorprendido a los seguidores y consumidores de sus productos con una línea de jabones en monodosis de su icónica línea Ekos, una propuesta práctica y alineada con la lógica Zero Waste.

Embed - Ekos Jabones para manos en monodosis

Se trata de pequeñas cápsulas concentradas contenidas en un envase biodegradable 100% de papel, diseñado para evitar el uso de plásticos innecesarios. Para utilizarlo, solo se debe aplicar un poco de agua y frotar con ambas manos hasta que haga espuma.

En cada monodosis de 500 mg, este jabón cuenta con una fórmula enriquecida con aceite de castaña amazónica, uno de los activos favoritos de la marca, que además de limpiar, nutre y mantiene la piel suave e hidratada, y sin desperdiciar producto. Son ideales para utilizar fuera de casa, en viajes, oficinas o eventos.

Esta propuesta de Ekos se suma al catálogo de la línea junto al hidratante corporal concentrado, un producto que también apunta a reducir el uso de plásticos. Su envase utiliza un 81% menos de plástico que el repuesto regular y está elaborado en su totalidad con material reciclado.

Embed - Natura Ekos | Nuevo Hidratante Corporal Concentrado

En resumen, el movimiento Zero Waste, o cero residuos, surge como una respuesta concreta y necesaria para repensar como el consumo y el bienestar del medio ambiente pueden convivir de forma equilibrada.

