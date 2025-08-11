Inicio Belleza Maquillaje
Belleza

Zero Waste el movimiento que protege la tierra a través de los productos de belleza

Cada vez son más las marcas que lanzan productos con ingredientes o materiales reciclados para reducir el impacto ambiental

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Zero Waste el movimiento que protege la tierra a través de los productos de belleza

Zero Waste el movimiento que protege la tierra a través de los productos de belleza

Desde hace muchos años que algunas marcas están lanzando productos con conciencia ambiental, ya sea porque sus ingredientes son naturales y orgánicos, o porque los envases están realizados con elementos reciclados.

Uno de los movimientos seguidos por algunas marcas a nivel mundial es el que se conoce como Zero Waste, a continuación te contamos en qué consiste.

¿En qué consiste el movimiento Zero Waste?

El movimiento conocido como Zero Waste busca que los consumidores repensemos la forma en la cual consumimos. Propone buscar productos que dejen "residuo cero", ya sea por escoger alternativas que no dejen desperdicios o por buscar opciones que puedan ser reutilizadas, recicladas o compostadas para disminuir la cantidad de basura que producimos diariamente.

Una de las marcas que implementa el movimiento Zero Waste es Natura, la cual ha sorprendido a los seguidores y consumidores de sus productos con una línea de jabones en monodosis de su icónica línea Ekos, una propuesta práctica y alineada con la lógica Zero Waste.

Embed - Ekos Jabones para manos en monodosis

Se trata de pequeñas cápsulas concentradas contenidas en un envase biodegradable 100% de papel, diseñado para evitar el uso de plásticos innecesarios. Para utilizarlo, solo se debe aplicar un poco de agua y frotar con ambas manos hasta que haga espuma.

En cada monodosis de 500 mg, este jabón cuenta con una fórmula enriquecida con aceite de castaña amazónica, uno de los activos favoritos de la marca, que además de limpiar, nutre y mantiene la piel suave e hidratada, y sin desperdiciar producto. Son ideales para utilizar fuera de casa, en viajes, oficinas o eventos.

Esta propuesta de Ekos se suma al catálogo de la línea junto al hidratante corporal concentrado, un producto que también apunta a reducir el uso de plásticos. Su envase utiliza un 81% menos de plástico que el repuesto regular y está elaborado en su totalidad con material reciclado.

Embed - Natura Ekos | Nuevo Hidratante Corporal Concentrado

En resumen, el movimiento Zero Waste, o cero residuos, surge como una respuesta concreta y necesaria para repensar como el consumo y el bienestar del medio ambiente pueden convivir de forma equilibrada.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.

Temas relacionados:

Te puede interesar