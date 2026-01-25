Spa de pies en casa: elimina y cura los callos y durezas con esta mezcla hecha en casa

Es un exfoliante natural que ayuda a eliminar las células muertas.

Suaviza la piel endurecida para que sea más fácil quitarla.

Tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas.

Equilibra el pH de la piel, lo que reduce la irritación.

Spa pies Cuando usamos calzado apretado y cerrado, los pies se pueden llenar de ampollas.

Elementos de la mezcla casera

3 cucharadas de bicarbonato de sodio (aprox. 45 g)

1 litro de agua tibia (que no esté caliente)

Un recipiente grande para remojar los pies

Una toalla

Crema hidratante o aceite natural

Opcional: piedra pómez o lima suave

Opcional: unas gotas de aceite esencial (lavanda, árbol de té o menta)

El primer paso es llenar el recipiente con agua tibia (suficiente para cubrir los pies). El agua no debe estar muy caliente para no irritar la piel. Agrega el bicarbonato de sodio y mezcla bien. Luego puedes añadir los aceites esenciales.

Sumerge los pies durante 15 o 20 minutos. Aprovecha ese tiempo para descansar, leer o simplemente desconectarte. Exfolia suavemente las zonas con callos y durezas usando la piedra pómez o una lima. Si tienes la piel sensible, puedes saltearte este paso.

Pies callos El agua tibia y el bicarbonato de sodio ayudan a ablandar los callos y durezas.

Seca bien los pies con una toalla y aplica una buena cantidad de crema hidratante o aceite natural de coco o de oliva. Ponte unas medias de algodón para que la piel absorba bien la humedad.

Puedes repetir este paso a paso 3 veces por semana si tienes callos y durezas. Después de un par de semanas, empezarás a notar los resultados. Una vez que mejoren, puedes hacerlo 1 vez por semana.