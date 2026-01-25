Spa de pies en casa: elimina y cura los callos y durezas con esta mezcla hecha en casa

Durante el verano es normal que nuestros pies se hinchen, o que incluso se llenen de callos, ampollas y durezas debido al uso de calzado cerrado o apretado y de las fricciones que pueden causarse por la transpiración.
Es por ello que debemos prestarle mucha atención a la salud de nuestros pies, y a continuación te enseñaremos a hacer una mezcla casera que ayudará a ablandar durezas y a eliminar callos.
Mezcla casera para eliminar y curar callos y durezas
El bicarbonato de sodio es el principal ingrediente de esta mezcla casera. Este ingrediente tiene muchos usos en el cuidado de la piel, y en el caso de los pies brinda los siguientes beneficios:
- Es un exfoliante natural que ayuda a eliminar las células muertas.
- Suaviza la piel endurecida para que sea más fácil quitarla.
- Tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas.
- Equilibra el pH de la piel, lo que reduce la irritación.
Elementos de la mezcla casera
- 3 cucharadas de bicarbonato de sodio (aprox. 45 g)
- 1 litro de agua tibia (que no esté caliente)
- Un recipiente grande para remojar los pies
- Una toalla
- Crema hidratante o aceite natural
- Opcional: piedra pómez o lima suave
- Opcional: unas gotas de aceite esencial (lavanda, árbol de té o menta)
El primer paso es llenar el recipiente con agua tibia (suficiente para cubrir los pies). El agua no debe estar muy caliente para no irritar la piel. Agrega el bicarbonato de sodio y mezcla bien. Luego puedes añadir los aceites esenciales.
Sumerge los pies durante 15 o 20 minutos. Aprovecha ese tiempo para descansar, leer o simplemente desconectarte. Exfolia suavemente las zonas con callos y durezas usando la piedra pómez o una lima. Si tienes la piel sensible, puedes saltearte este paso.
Seca bien los pies con una toalla y aplica una buena cantidad de crema hidratante o aceite natural de coco o de oliva. Ponte unas medias de algodón para que la piel absorba bien la humedad.
Puedes repetir este paso a paso 3 veces por semana si tienes callos y durezas. Después de un par de semanas, empezarás a notar los resultados. Una vez que mejoren, puedes hacerlo 1 vez por semana.