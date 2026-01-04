Qué pasa si me hago la depilación definitiva sobre un tatuaje

tatuaje No se puede hacer depilación láser sobre tatuajes.

Lo que se recomienda en gran medida es que si tienes pensado tatuarte alguna parte del cuerpo en la que tienes mucho pelo, la opción perfecta es depilarte antes, para que tu propio pelo no tape el arte que estampes en tu piel. Por lo general, el tratamiento de depilación láser implica varias sesiones.

De lo contrario, si quieres someterte a una sesión de depilación láser sobre un tatuaje, no es recomendable, ya que implica muchos riesgos. Este método de depilación dañará la zona en la que tengas hecho el tatuaje, pues el calor del láser se encarga de destruir los folículos pilosos de tu cuerpo para que la depilación sea duradera y no temporal.

Esto provoca que, cuando tienes un tatuaje y realizas directamente sobre esa piel, el láser identifique la piel tatuada como pigmentos oscuros que debe eliminar. Es decir, la quemará y absorberá la tinta del tatuaje, especialmente los colores, lo que puede hacer que este se distorsione.

¿Qué hago si ya tengo un tatuaje hecho?

Si ya tienes un tatuaje desde antes y quieres realizar en esa zona de tu cuerpo depilación láser, por ejemplo en la pierna, puedes hacerte este tratamiento siempre y cuando se tape correctamente la parte en la que tienes el tatuaje y el láser no se aplique en esa zona.

tatuajes cubiertos con papel Lo ideal es cubrir las zonas tatuadas y pasar el láser solo en las zonas alrededor.

Así, el vello dejará de crecer en los alrededores, pero no en la piel tatuada. Es importante que tengas esto en cuenta, pues tendrás que optar por otro tipo de depilaciones para esa zona.