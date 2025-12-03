Qué es la violencia estética y cómo afecta al autoestima de las mujeres

La violencia estética existe desde hace muchos siglos, por ejemplo cuando se pretendía que todas las mujeres tuvieran el mismo cuerpo de las famosas venus greco-romanas.

Además, niñas y mujeres, ya a edades tempranas, son expuestas a un determinado ideal de belleza y se les hace creer que deben alcanzarlo para triunfar en la vida. Incluso en muchos casos, algunas mujeres se sienten cuestionadas y apartadas por la sociedad al no cumplir con diversas expectativas de belleza como por ejemplo ser rubia, tener ojos claros, respetar las famosas medidas 90-60-90, etc.

Violencia estética mujer La violencia estética puede derivar en serios problemas de salud.

Sin dudas, la violencia estética es considerada un tipo de violencia de género, ya que en muchos casos algunas mujeres han atentado contra su vida al sentir que no "encajan" en el ideal corporal de mujer, y es por ello que se debe trabajar en su prevención y eliminación, lo cual conlleva una tarea colectiva.

En el marco del pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Florencia Mezzadra, líder de la Fundación Instituto Natura en Argentina realizó una reflexión sobre la violencia de género en general y aseguró:

"Todas las personas tenemos un rol: escuchar, nombrar, no minimizar, acompañar, intervenir, creer. No se trata de señalar responsabilidades aisladas, sino de asumir que sólo cuando toda la sociedad se implica, la violencia empieza, de verdad, a retroceder".