Qué es la violencia estética y cómo afecta al autoestima de las mujeres

Existen muchos tipos de violencia, y uno de ellos es la estética, la cual causa muchos problemas en el autoestima de las personas, sobre todo en las mujeres.
¿Qué es la violencia estética?
Según el sitio web Psicología y Mente, la violencia estética es una presión desmedida para que las personas, especialmente las mujeres, consigan encajar con el canon de belleza impuesto, aun si eso supone poner en riesgo su salud física y mental.
Muchas mujeres se empeñan en cumplir un determinado prototipo estético a toda costa, incluso cuando alcanzarlo supone algún riesgo para la salud mental y física de la persona.
La violencia estética existe desde hace muchos siglos, por ejemplo cuando se pretendía que todas las mujeres tuvieran el mismo cuerpo de las famosas venus greco-romanas.
Además, niñas y mujeres, ya a edades tempranas, son expuestas a un determinado ideal de belleza y se les hace creer que deben alcanzarlo para triunfar en la vida. Incluso en muchos casos, algunas mujeres se sienten cuestionadas y apartadas por la sociedad al no cumplir con diversas expectativas de belleza como por ejemplo ser rubia, tener ojos claros, respetar las famosas medidas 90-60-90, etc.
Sin dudas, la violencia estética es considerada un tipo de violencia de género, ya que en muchos casos algunas mujeres han atentado contra su vida al sentir que no "encajan" en el ideal corporal de mujer, y es por ello que se debe trabajar en su prevención y eliminación, lo cual conlleva una tarea colectiva.
En el marco del pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Florencia Mezzadra, líder de la Fundación Instituto Natura en Argentina realizó una reflexión sobre la violencia de género en general y aseguró:
"Todas las personas tenemos un rol: escuchar, nombrar, no minimizar, acompañar, intervenir, creer. No se trata de señalar responsabilidades aisladas, sino de asumir que sólo cuando toda la sociedad se implica, la violencia empieza, de verdad, a retroceder".