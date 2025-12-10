Qué colores de uñas ayudan a alargar el bronceado en la piel

Colores perlados

Todos los tonos de esmalte con acabado perlado son ideales para potenciar el bronceado en la piel. Además, aportan un look clean y sofisticado, perfecto para la vuelta a la rutina sin renunciar a un toque radiante.

Uñas verano bronceado Algunos colores de esmalte ayudan a que la piel se vea bronceada por más tiempo.

Fucsia

Otro de los tonos de esmalte que siempre quedan bien en verano es el rosado fucsia. Es un tono femenino, fresco, llamativo, vibrante y que siempre aportará alegría y vitalidad.

Nude o natural

Los colores nude cálidos o naturales actúan como contrapunto perfecto para pieles bronceadas. Estos tonos aportan limpieza visual y estilizan las manos, creando el efecto óptico de una piel aún más dorada.

Verde o turquesa

Otro color que siempre ayudará a que la piel se vea más bronceada es el verde o el turquesa. Son tonos atrevidos, divertidos y que además aportan frescura y alegría. Son perfectos para mantener esa sensación de piel dorada y radiante en la vuelta a la rutina.

Uñas verano Los colores verdes, celestes y corales ayudan a que la piel se vea más bronceada.

Coral

El coral es otro de los colores que más se usan en verano para alargar el bronceado en la piel. Además, es un color alegre y llamativo.