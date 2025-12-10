Qué colores de uñas ayudan a alargar el bronceado en la piel

Se acerca el verano y es normal que queramos tener las manos prolijas, bien cuidadas y luciendo colores de esmaltes que no solo están de moda, sino que también resaltan el bronceado de la piel.
Es por este motivo que en la siguiente nota te diremos cuáles son aquellos colores de esmaltes que querrás usar este verano para alargar el bronceado de tu piel.
¿Qué colores de uñas alargan el bronceado en la piel?
Los colores de esmaltes que ayudan a alargar el bronceado en la piel son aquellos que aportan un extra de luz y ayudan a conservar el efecto glow natural del verano.
Colores perlados
Todos los tonos de esmalte con acabado perlado son ideales para potenciar el bronceado en la piel. Además, aportan un look clean y sofisticado, perfecto para la vuelta a la rutina sin renunciar a un toque radiante.
Fucsia
Otro de los tonos de esmalte que siempre quedan bien en verano es el rosado fucsia. Es un tono femenino, fresco, llamativo, vibrante y que siempre aportará alegría y vitalidad.
Nude o natural
Los colores nude cálidos o naturales actúan como contrapunto perfecto para pieles bronceadas. Estos tonos aportan limpieza visual y estilizan las manos, creando el efecto óptico de una piel aún más dorada.
Verde o turquesa
Otro color que siempre ayudará a que la piel se vea más bronceada es el verde o el turquesa. Son tonos atrevidos, divertidos y que además aportan frescura y alegría. Son perfectos para mantener esa sensación de piel dorada y radiante en la vuelta a la rutina.
Coral
El coral es otro de los colores que más se usan en verano para alargar el bronceado en la piel. Además, es un color alegre y llamativo.