6 trucos para evitar las ampollas y para que tus zapatos favoritos no te hagan doler los pies

Si sabes que vas a usar unas sandalias o un calzado específico el fin de semana, te aconsejamos usarlos en la semana (en tu casa) con doble par de medias. Una vez que los hayas caminado un rato y por varios días notarás que tu calzado ya se siente más amplio, y de esta manera no te causarán ampollas.

Ampollas pies Usar doble par de medias sirve para ablandar y agrandar los zapatos.

Bolsa con hielo

Otra opción para agrandar tus zapatos es usar una bolsa de plástico con agua. Llena la bolsa con agua y ciérrala bien. Coloca la bolsa dentro del zapato y luego tendrás que guardarlos en el freezer o congelador Cuando el agua se congele el hielo hará que tu zapato se expanda.

Spray para cabello

Si sólo te lastima una parte del zapato, una solución express es rociar un poco de spray para cabello en la zona. Inmediatamente, después de rociar el zapato, póntelo para que ya aflojado se amolde a tu pie. Repite la acción las veces que sean necesarias.

Desodorante

En la zona que te roce o te moleste el zapato aplica un poco de desodorante en barra. Este producto hará que tu piel resbale y no se te hagan ampollas.

Papel de diario

Si lo que necesitas es agrandar tus zapatos y tienes un par de días para lograrlo, lo ideal es que usas unas cuantas hojas de papel de diario. Enrolla el papel como una pelota y sumérgelas en un poco de alcohol, después introdúcelas dentro de tu zapato cuidando que no se deformen demasiado. La idea es simplemente ablandarlos y estirarlos un poco. Deja el papel un par de día hasta que seque, después tus zapatos te quedarán perfectos.

Ampollas pies (2) Las ampollas no aparecen cuando el calzado está estirado y blando.

Ata o sujeta tus dedos

Si vas a usar unos tacones que te resultan incómodos, la mejor solución es atar tus dedos anular y medio con un poco de cinta. Esto hará que tus zapatos de tacón sean mucho más cómodos y no te lastimen o generen ampollas.