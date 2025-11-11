¿Qué color de tinte elegir para el verano, según tu tono base?

Durante la temporada primavera-verano 2025, en el caso de las castañas, se impone el chocolate cálido con reflejos en tonos nuez o miel sutiles.

Tinte pelo (2) Las castañas pueden optar por técnicas como el balayage para iluminar el pelo.

Te recomendamos optar por la técnica conocida como "face framing" ya que la misma brinda reflejos que sirven para iluminar y resaltar la mirada.

Otra opción para realizar en verano es recurrir a tratamientos que brinden brillo y que controlen el frizz. Por ejemplo, puedes optar por brillo ácido o baños de cristalización.

Rubias

Las rubias pueden optar por tonos vainilla suave y manteca, evitando siempre el gris (ya que esto endurece y avejenta las facciones).

El icónico "rubio californiano" o el "balayage" son opciones que combinan con la playa y que además no requieren de mucho mantenimiento durante el verano.

Cabello tinte Recurre a mechas o tratamientos de brillo para iluminar tu pelo.

Cobrizos

En el caso de los cabellos cobrizos, se pueden hacer mechas o iluminaciones suaves con tonos como el rosé copper o ginger durazno. En este tipo o tono de pelo, es muy importante realizar un degradé prolijo e imperceptible, y se aconseja mantener o cuidar el color con protectores UV y gloss que brindan brillo.

Cualquiera sea el tono que elijas para tu cabello, recuerda que no caer en la decoloración extrema, ya que esto puede dañar tu pelo notablemente y en muchos casos terminará quemado y debilitado.