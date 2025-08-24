Mezclando un aceite, una fruta y una verdura, decile adiós al frizz del pelo

½ palta madura

½ banana

1 cucharada de miel

3 gotas de aceite de romero

Esta mascarilla casera no solo sirve para hidratar el pelo, sino que además hidrata y sella la cutícula, repara el daño severo, y al tener banana le aporta antioxidantes y minerales a la fibra capilar, mientras que el aguacate ofrece ácidos grasos y vitamina E para suavizar y fortalecer.

Mascarillas pelo Una mascarilla casera ayuda a eliminar el frizz en el pelo.

El aceite de romero es ideal para estimular el crecimiento, fortalecer la fibra capilar y equilibrar la humedad del cuero cabelludo. Lo mejor de todo es que solo basta con usar unas 3 o 4 gotitas para aprovechar todos sus beneficios.

El primer paso para realizar esta mascarilla es machacar la banana y el aguacate hasta que ambos queden bien triturados. Luego agrega la miel y el aceite que hayas elegido.

El siguiente paso será aplicar esta mascarilla en el cabello húmedo, pero siempre de medios a puntas. No apliques la mezcla en la raíz ya que la misma puede quedar grasosa.

Deja actuar esta mascarilla por unos 15 minutos, dos veces por semana y enjuaga siempre con agua fría. Finaliza aplicando un shampoo que sea nutritivo o hidratante, libre de parabenos. Enjuaga con agua fría.

Este tratamiento casero no solo reduce el frizz, sino que mejora la suavidad, el brillo y la resistencia del cabello, logrando un acabado más manejable y con forma definida.

Palta.jpg La palta es uno de los ingredientes de esta mascarilla casera.

Para poder potenciar el efecto de esta mascarilla, te aconsejamos lavarte el pelo siempre con agua fría y comenzar a usar una funda de almohada que sea de seda, ya que este material no electriza el cabello.