Mezclando un aceite, una fruta y una verdura, decile adiós al frizz del pelo

El uso constante del secador de pelo, de la planchita, de la buclera o incluso de productos capilares que no son aptos para nuestro tipo de cabello hacen que el mismo luzca opaco y con frizz.
En esta nota te enseñaremos a realizar una mascarilla casera para reducir el frizz del pelo y que el mismo se vea brillante y sedoso, y lo mejor de todo es que solo lleva como ingredientes 1 fruta y 1 verdura.
Ingredientes
Esta mascarilla casera no solo sirve para hidratar el pelo, sino que además hidrata y sella la cutícula, repara el daño severo, y al tener banana le aporta antioxidantes y minerales a la fibra capilar, mientras que el aguacate ofrece ácidos grasos y vitamina E para suavizar y fortalecer.
El aceite de romero es ideal para estimular el crecimiento, fortalecer la fibra capilar y equilibrar la humedad del cuero cabelludo. Lo mejor de todo es que solo basta con usar unas 3 o 4 gotitas para aprovechar todos sus beneficios.
El primer paso para realizar esta mascarilla es machacar la banana y el aguacate hasta que ambos queden bien triturados. Luego agrega la miel y el aceite que hayas elegido.
El siguiente paso será aplicar esta mascarilla en el cabello húmedo, pero siempre de medios a puntas. No apliques la mezcla en la raíz ya que la misma puede quedar grasosa.
Deja actuar esta mascarilla por unos 15 minutos, dos veces por semana y enjuaga siempre con agua fría. Finaliza aplicando un shampoo que sea nutritivo o hidratante, libre de parabenos. Enjuaga con agua fría.
Este tratamiento casero no solo reduce el frizz, sino que mejora la suavidad, el brillo y la resistencia del cabello, logrando un acabado más manejable y con forma definida.
Para poder potenciar el efecto de esta mascarilla, te aconsejamos lavarte el pelo siempre con agua fría y comenzar a usar una funda de almohada que sea de seda, ya que este material no electriza el cabello.