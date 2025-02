La ANMAT prohibió el uso de 4 marcas de maquillaje en Argentina: ¿Cuáles son?

¿Qué marcas de maquillaje fueron prohibidas por la ANMAT?

Mocmallure

De esta marca se prohiberon dos productos en especial:

CONTOURING BLUSH. Su rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional (Nº de legajo del importador y Res. Nº 155/98), lote y fecha de vencimiento.

LIP GLOSS de contenido neto 18 ml. Su rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional (Nº de legajo del importador y Res. Nº 155/98), lote y fecha de vencimiento.

Maquillaje Mocmallure.jpg Maquillaje Mocmallure.

Rimocco

En este caso se prohibió la venta y uso del GLITTER FACE AND BODY GEL, de contenido neto 33 ml. Su rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional (Nº de legajo del importador y Res. Nº 155/98), lote y fecha de vencimiento.

Sheglam

Esta marca de cosméticos fue lanzada en 2019 por la empresa de comercio electrónico SHEIN, la cual se ha vuelto muy popular en Argentina debido a sus bajos precios.

En este caso se prohibió el uso del CHERRY PICKED FOR THE FLUSH LIP AND CHEEK TINT de contenido neto 6 ml, fecha de elaboración 06/2024, fecha de vencimiento 06/2025, HECHO EN CHINA, A&Y Hello LED Ltd, Dist. Por/ EVER FAME PTE. LTD. 22 SIN MING LN, cuyo rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional (Nº de legajo del importador y Res. Nº 155/98).

Maquillaje Sheglam.jpg Maquillaje Sheglam.

SAS

En este caso se prohibieron dos productos de maquillaje: