Este debe ser tu primer paso en la rutina de skincare sí o sí

Rutina de skincare: cómo realizarla correctamente.

El primer producto que debes aplicar en tu piel, una vez que la misma esté limpia y seca, es el ácido hialurónico. Se trata de un ingrediente que hidrata en profundidad y, además, potencia los activos que vienen después.

A partir de los 25 años, la piel deja de productir grandes cantidades de colágeno y ácido hialurónico, y es muy importante comenzar a aplicar productos con estos ingredientes. Su aplicación debe ser diaria.

Gracias al ácido hialurónico, la piel comenzará a verse luminosa, obtendrá elasticidad, y además se hidratará. La dermatóloga Lourdes Moreno, fundadora de Laluz, explica que su eficacia depende en gran parte de cuándo y cómo lo usamos.

El ácido hialurónico "va a trabajar directamente la hidratación en profundidad", y es por ello que debemos comenzar nuestra rutina de skincare con este producto.

Al aplicar ácido hialurónico, las líneas finas de la piel se suavizan, el rostro recupera esa apariencia "de rebote" y la barrera cutánea funciona mucho mejor. Eso significa que tendremos menos irritación, menos tirantez y más luminosidad.