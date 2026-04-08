En qué ocasiones debemos usar mousse para el cabello

Mousse cabello El mousse sirve para darle volumen al pelo.

Quienes tienen el cabello ondulado o con rizos, el mousse es la opción ideal en días de alta humedad. Su función es encapsular la fibra capilar para evitar el frizz, pero permitiendo que el rizo se mueva con naturalidad y que no quede duro.

El mousse también puede usarse cuando uno va a realizarse trenzas, rodetes o peinados donde necesitamos que el pelo quede intacto por mucho tiempo. En estos casos se aconseja aplicar una pequeña cantidad de mousse sobre el cabello seco (o ligeramente húmedo) antes de trenzar.

Mousse capilar El mousse puede usarse para cuando tenemos que hacernos trenzas y queremos que quede intacta todo el día.

Finalmente, otro uso que se le puede dar al mousse es como protagonista de los peinados estido wet o mojado. Al aplicarlo generosamente y peinar el cabello hacia atrás, se logra un acabado pulido y brillante que se mantiene fijo sin la pesadez de una gomina.