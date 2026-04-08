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En qué ocasiones debemos usar mousse para el cabello

El mousse es uno de los productos capilares que siempre genera dudas sobre cuándo y cómo debe usarse

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Cómo y cuándo usar correctamente el mousse capilar?

¿Cómo y cuándo usar correctamente el mousse capilar?

Durante los años 80 y 90 el mousse(o espuma) para el cabello era sinónimo de texturas rígidas y acartonadas. Sin embargo, con el correr de los años la tecnología capilar fue avanzando y hoy este producto se usa para conseguir peinados naturales y hasta fáciles de hacer.

¿En qué ocasiones se debe usar el mousse capilar?

La ocasión principal para recurrir al mousse es cuando se busca cuerpo y estructura en cabellos que tienen poca densidad. A diferencia de las cremas para peinar, que suelen ser ricas en aceites y pueden aportar peso, el mousse está compuesto principalmente por aire y polímeros ligeros.

El mousse debe aplicarse sobre el cabello húmedo, desde la raíz hasta las puntas, antes del secado con difusor o cepillo redondo, y es un paso fundamental para lograr volumen.

Mousse cabello
El mousse sirve para darle volumen al pelo.&nbsp;

El mousse sirve para darle volumen al pelo.

Quienes tienen el cabello ondulado o con rizos, el mousse es la opción ideal en días de alta humedad. Su función es encapsular la fibra capilar para evitar el frizz, pero permitiendo que el rizo se mueva con naturalidad y que no quede duro.

El mousse también puede usarse cuando uno va a realizarse trenzas, rodetes o peinados donde necesitamos que el pelo quede intacto por mucho tiempo. En estos casos se aconseja aplicar una pequeña cantidad de mousse sobre el cabello seco (o ligeramente húmedo) antes de trenzar.

Mousse capilar
El mousse puede usarse para cuando tenemos que hacernos trenzas y queremos que quede intacta todo el d&iacute;a.&nbsp;

El mousse puede usarse para cuando tenemos que hacernos trenzas y queremos que quede intacta todo el día.

Finalmente, otro uso que se le puede dar al mousse es como protagonista de los peinados estido wet o mojado. Al aplicarlo generosamente y peinar el cabello hacia atrás, se logra un acabado pulido y brillante que se mantiene fijo sin la pesadez de una gomina.

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