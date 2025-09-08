El secreto que callan los peluqueros para que el tinte dure más tiempo y no vuelvas a visitarlos

Peluquería tinte Este truco de los peluqueros ayuda a que el tinte dure por mucho más tiempo.

Este truco de los peluqueros consiste en emplear en el cabello agua oxigenada o peróxido de hidrógeno de 20 volúmenes varios minutos antes de aplicar el tinte.

El agua oxigenada hace que las canas pasen por un procedimiento en donde se ablandarán las cutículas y el color del tinte penetrará con mayor facilidad en el pelo. Esto hace que el cabello pierda su tonalidad gris o blanca y quedará cubierto al 100% con el color de tinte elegido.

También podemos mencionar que el agua oxigenada de 20 volúmenes hace que el tinte perdure en el tiempo por mucho más tiempo, al menos tres meses o hasta que crezca el pelo, evitando así aplicar la tintura mes a mes.

En concreto, el primer paso será aplicar el agua oxigenada en el cabello, asegurando de cubrir todas las canas, es decir que debe aplicarse mucho producto en las raíces. El siguiente paso consistirá en aguardar varios minutos hasta que el peróxido se seque o bien ayudarse con la secadora de pelo para acelerar el proceso.

Tinte peluquería

A continuación, hay que aplicar el tinte en el cabello, siguiendo las instrucciones del envase. Luego deberás lavar el pelo con agua fría y aplicar una una mascarilla hidratante.

Consejos para que el color del tinte dure por más tiempo