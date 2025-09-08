Dile adiós a tus canas con esta tintura casera de dos ingredientes

mechas mujer canas

Cómo preparar una tintura casera contra las canas

Hace una tintura casera contra las canas es muy fácil. Varias usan ingredientes que todo el mundo tiene o que son fáciles de conseguir. En este caso, se trata de usar dos elementos para hacer una preparación muy efectiva: café y aceite de coco extra virgen.

Una vez que se tienen los dos ingredientes, hay que preparar café y que este salga muy concentrado. Luego hay que dejarlo enfriar y posteriormente mezclarlo con el aceite de coco hasta que se obtenga una pasta, que será la tintura casera anti canas.

Cuando se tenga la pasta, hay que aplicarla con cuidado sobre todo el cabello y cubrir con un gorro la melena. Se deja actuar por una o dos horas y finalmente se enjuaga con agua tibia.

canas

Para qué tipo de cabello sirve esta tintura anti canas

Hay que tener en cuenta que existen diversas tinturas caseras y que su efectividad depende del tipo de cabello en donde son aplicadas.

Esta tintura anti canas, a base de café y aceite de coco, es ideal para aquellas mujeres que tienen cabello castaño y que buscan mantenerlo así, sin ningún pelo blanco que les recuerde el paso de los años.