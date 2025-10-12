Nicole Kidman lleva el corte de cabello del momento. Imagen: Vogue.

El pelo siempre ha sido una de las principales formas de expresión personal, pues muchas mujeres reflejan su estilo, su estado de ánimo y su personalidad a través de él. Cambiar de look no solo transforma la apariencia, sino también la energía: un nuevo corte de cabello puede marcar el inicio de una etapa o simplemente, renovar la confianza frente al espejo.

De hecho, los cortes de pelo se convierten en una poderosa herramienta para resaltar rasgos, suavizar facciones o rejuvenecer sin necesidad de grandes cambios. Hoy las tendencias apuestan por estilos naturales, con movimiento y frescura, que destaquen la textura del cabello y enmarquen el rostro de manera sutil.

tijeras cortando cabello
Un corte de cabello puede ser una forma ideal para renovar el estilo. Imagen: Freepik.

El corte de cabello tendencia

Entre todas las opciones posibles, el flequillo desfilado de estilo francés se ha convertido en el favorito de las mujeres de más de 50 años. Este corte, ligero y con mechones que caen suavemente sobre la frente, aporta un aire juvenil sin dejar de ser elegante. Es versátil, fácil de mantener y favorece a todo tipo de rostros, lo que explica por qué tantas celebridades lo han adoptado.

Nicole Kidman fue una de las primeras en lucirlo, y su estilista, Adir Abergel, lo presentó en redes sociales como el inicio de una “New Bang Era”. Este flequillo, delicado y con movimiento, logra equilibrar las facciones y dar una sensación de frescura instantánea. Pamela Anderson también se sumó a la tendencia, luciendo una versión más despeinada y natural, pero con pelo corto, ideal para las mujeres que buscan un look despreocupado pero sofisticado.

pamela anderson con flequillo
El flequillo desfilado de estilo franc&eacute;s se ha popularizado entre las mujeres de m&aacute;s de 50. Imagen: Vogue.

El flequillo desfilado al estilo francés es, sin duda, el corte perfecto para quienes quieren modernizar su look sin perder naturalidad. Es atemporal, elegante y adaptable, capaz de realzar la mirada y enmarcar el rostro con sutileza. Una elección sencilla, pero con mucho estilo, que confirma que el verdadero secreto está en atreverse a probar cosas nuevas.

