El pelo siempre ha sido una de las principales formas de expresión personal, pues muchas mujeres reflejan su estilo, su estado de ánimo y su personalidad a través de él. Cambiar de look no solo transforma la apariencia, sino también la energía: un nuevo corte de cabello puede marcar el inicio de una etapa o simplemente, renovar la confianza frente al espejo.
El corte de cabello que es tendencia y favorece a todas las mujeres de más de 50
Nicole Kidman, Pamela Anderson, y muchas otras mujeres del espectáculo se han hecho este corte de cabello