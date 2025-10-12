De hecho, los cortes de pelo se convierten en una poderosa herramienta para resaltar rasgos, suavizar facciones o rejuvenecer sin necesidad de grandes cambios. Hoy las tendencias apuestan por estilos naturales, con movimiento y frescura, que destaquen la textura del cabello y enmarquen el rostro de manera sutil.

tijeras cortando cabello Un corte de cabello puede ser una forma ideal para renovar el estilo. Imagen: Freepik.

El corte de cabello tendencia

Entre todas las opciones posibles, el flequillo desfilado de estilo francés se ha convertido en el favorito de las mujeres de más de 50 años. Este corte, ligero y con mechones que caen suavemente sobre la frente, aporta un aire juvenil sin dejar de ser elegante. Es versátil, fácil de mantener y favorece a todo tipo de rostros, lo que explica por qué tantas celebridades lo han adoptado.