El corte de cabello ochentoso que tenés que probar para lucir un pelo con volumen

Cabello Wolf Cut.jpg Wolf Cut.

El corte Wolf se caracteriza por un aspecto desordenado y texturizado, con capas cortas en la parte superior y laterales que se desvanecen hacia la nuca, creando una apariencia natural y desenfadada.

La inspiración de este corte de pelo es Joan Jett. La cantante de The Runaways le confesó en una entrevista a Vogue US, que una de sus mayores inspiraciones para crear este look tan icónico fue la película Cabaret.

¿Qué ventajas tiene el corte Wolf Cut?

Una de las ventajas de este corte de pelo es que también es apto para los hombres. Artistas como Keith Richards y David Bowie lo lucieron durante un tiempo y supieron darle su estilo y llenarlo de volumen.

Actualmente, la actriz británica Florence Pugh también lleva este corte de pelo, e incluso lo peina con las puntas hacia afuera.

Florence Pugh corte Wolf Cut.jpg Florence Pugh luciendo el Wolf Cut.

Al contar con muchas capas, el pelo adquiere volumen cuando lo peinas y secamos. Te aconsejamos aplicar algún mouse o productos que le brinden cuerpo al pelo, y de esta forma el volumen durará intacto por mucho más tiempo.