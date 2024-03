El alimento que consume Jennifer Lopez para estar en forma a los 54 años

Jennifer Lopez 1.jpg Jennifer Lopez.

¿Qué alimentos consume Jennifer Lopez para estar en forma?

La protagonista del original "This Is Me…Now: A Love Story" asegura que consume alimentos ricos en Omega-3 y Omega-6 como por ejemplo pescado y nueces.

Jennifer Lopez dijo que consume las nueces en el desayuno y como snack (para no caer en alimentos no recomendados como las papas fritas o algo con grasas trans), y el pescado lo consume en almuerzos y cenas. Los nutricionistas aseguran que consumir solo 3 nueces por día le brindarán a nuestro cuerpo grandes beneficios. Sin embargo esto no quiere decir que uno no pueda comer más de 3 nueces al día, al contrario.

Incluso se ha comprobado que las nueces pueden ayudarnos a mejorar el rendimiento deportivo y a evitar lesiones.

¿Qué alimentos son ricos en Omega-3?

Nueces y semillas de chía o linaza.

Pescado azul: salmón, atún, sardina, caballa

Aceite de oliva, también de linaza o de soja.

Alimentos fortificados: leche, huevos, yogures y bebidas de soja.

¿Qué alimentos son ricos en Omega-6?