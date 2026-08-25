Día del cuidado de la piel: la evolución de las rutinas de bienestar más allá del rostro

El 25 de agosto se celebra el Día del Cuidado de la Piel, una fecha que nos invita a reflexionar sobre cómo el concepto de bienestar cutáneo ha evolucionado. Dependiendo de la etapa de la vida en la que estemos, los hábitos que hayamos tenido y el entorno en el cual nos encontremos, las necesidades de nuestra piel van a ser diferentes.
La clave es identificar qué necesita hoy la piel, porque la rutina de autocuidado no debe ser estática. El colágeno es una de las proteínas estructurales más importantes de la piel y cumple un rol fundamental en su firmeza, densidad y elasticidad. Con el paso del tiempo, su producción natural disminuye, lo que puede contribuir a la aparición de arrugas y a cambios en la estructura de la piel. Las nuevas tecnologías buscan estimular aquellos procesos que contribuyen a recuperar y fortalecer la estructura, combinando activos capaces de actuar en diferentes niveles.
¿Cómo cuidarse la piel en la actualidad?
En línea con esta nueva generación de tratamientos, la reconocida marca de cosmética Natura cuenta en su catálogo con diversos productos de cosmética que no solo cuidan la piel, sino que además protegen al medio ambiente. Además, esta marca busca establecer una nueva forma de cuidado de la piel, el cual el mismo comienza a evolucionar desde una lógica de "corregir" hacia una de acompañar y fortalecer.
Además, el mercado actual da un avance clave, ya que la tecnología y la estimulación de colágeno ya no se encuentran únicamente en productos exclusivos para el rostro, sino que se extienden al cuidado corporal. En este sentido, los bioactivos se convierten en grandes aliados. La incorporación de ingredientes provenientes de la biodiversidad amazónica permite desarrollar fórmulas que combinan eficacia cosmética y activos de origen natural.
De esta manera, el cuidado personal también empieza a incorporar una mirada más sofisticada sobre la piel, donde la biodiversidad y la tecnología se encuentran para acompañar sus necesidades más allá del rostro.
Cuidar la piel también puede ser una forma de cuidarnos de manera más consciente, entendiendo lo que necesita nuestro cuerpo y eligiendo activos que respondan a esas necesidades. El objetivo ya no es solamente que se vea bien hoy, si no de acompañar su estructura, fortalecerla y cuidarla a largo plazo.
*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en esta nota.
En pocas palabras
- Día del Cuidado de la Piel: reflexiona sobre rutinas integrales y personalizadas adaptadas a cada etapa de la vida.
- Avances en Cosmética: la tecnología y los bioactivos amazónicos combinan eficacia y origen natural para fortalecer la piel.
- Enfoque Integral: el cuidado personal evoluciona para acompañar y fortalecer la estructura de la piel a largo plazo.