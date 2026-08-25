Día del cuidado de la piel: la evolución de las rutinas de bienestar más allá del rostro

En la actualidad debemos cuidar y fortalecer la piel.

Además, el mercado actual da un avance clave, ya que la tecnología y la estimulación de colágeno ya no se encuentran únicamente en productos exclusivos para el rostro, sino que se extienden al cuidado corporal. En este sentido, los bioactivos se convierten en grandes aliados. La incorporación de ingredientes provenientes de la biodiversidad amazónica permite desarrollar fórmulas que combinan eficacia cosmética y activos de origen natural.

De esta manera, el cuidado personal también empieza a incorporar una mirada más sofisticada sobre la piel, donde la biodiversidad y la tecnología se encuentran para acompañar sus necesidades más allá del rostro.

La clave es identificar qué necesita nuestra piel hoy, porque la rutina de autocuidado no debe ser estática.

Cuidar la piel también puede ser una forma de cuidarnos de manera más consciente, entendiendo lo que necesita nuestro cuerpo y eligiendo activos que respondan a esas necesidades. El objetivo ya no es solamente que se vea bien hoy, si no de acompañar su estructura, fortalecerla y cuidarla a largo plazo.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en esta nota.