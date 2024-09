SALMA HAYEK TRANSPARENCIAS.jpg Desde un yate, Salma Hayek se suma a las transparencias off-white con taparrabos a la vista.

Como no podía ser de otra manera, las transparencias en clave off-white no quedaron afuera de sus elecciones llevándolas en una túnica de inspiración boho chic.

Salma Hayek eligió una túnica off-white para llevar sobre su bikini taparrabos color turquesa y divertida la mostró con un video donde se la ve bailando divertida.

SALMA HAYEK YATE.jpg Desde un yate, Salma Hayek se suma a las transparencias off-white con taparrabos a la vista.

Salma Hayek reina de la enteriza XS

Feliz y orgullosa con su presente, Salma Hayek celebró su cumpleaños a bordo de un yate y compartió con sus followers los looks que llevó para sus paseos marítimos.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Gallipoli, Nati Jota confirma que es la reina del neón con su hilo dental tricolor al ras

Dueña de una figura impactante, Salma Hayek no dudó en sumar a su lista de elegidos una enteriza ultra cavada con print rayado de colores de inspiración boho chic.

SALMA HAYEK ENTERIZA.jpg A sus 58 años, Salma Hayek confirma que es la reina de la enteriza ultra cavada: escotazo, print y más.

Salma Hayek eligió un diseño con escotazo halter y espalda al descubierto que mostró desde todos los ángulos. "Fotos de cumpleaños en bikini, ¡feliz cumpleaños 58 para mí! P.D. ninguna de estas fotos es del pasado", escribió Salma junto al álbum que recibió miles de likes.

Salma Hayek reina de la bikini XS

Al igual que las celebs más tops, Salma Hayek eligió las playas de Ibiza para disfrutar del verano europeo y volver a comprobar que a sus 57 años está más fabulosa que nunca.

TE PUEDE INTERESAR: A sus 46 años, Pampita se suma a las calzas ultra XS al ras en clave neón y paraliza Ibiza

Famosa por sus posados al natural y sin retoques ni photoshop, Salma Hayek fue por todo mostrándose desde un yate en una micro-bikini explosiva.

SALMA HAYEK BIKINI.jfif A sus 57 años, Salma Hayek se suma al hilo dental ultra cavado en clave neón y paraliza el verano europeo.

Para su tarde de sol, Salma Hayek eligió un modelo de bombacha colaless ultra cavada y corpiñito color amarillo vibrante. Peinado de trenzas y nada de maquillaje, cerraron su look natural más audaz.

¿Cómo cuida su piel Salma Hayek?

Salma Hayek es conocida como una de las actrices más talentosas de Hollywood, sino que también es considerada como una de actrices más bellas. En varias ocasiones la actriz ha confirmado que no usa muchos productos de belleza, ya que "menos es más".

En una oportunidad, Salma Hayek reveló qué hace con su piel todas las mañanas para lucir siempre impecable.

"Mi abuela me enseñó a nunca lavarme la cara por las mañanas", confesó recientemente Hayek en una entrevista con la revista británica GQ. Esto puede parecer disparatado, pero tiene una explicación científica y saludable, la cual es celebrada por algunas personas, pero para otras es nocivo para la salud.

Salma Hayek dice que el rostro se lava solo una vez al día - Será cierto? - Caribe Azul

►TE PUEDE INTERESAR: El truco de belleza de Audrey Hepburn para tener unas pestañas larguísimas

Esta rutina de la actriz Salma Hayek está relacionado a que por la noche, cuando dormimos, la piel produce nos aceites necesarios para que luzca joven. Es por ello que se recomienda no lavar la piel por la mañana usando jabones o productos que sean muy abrasivos. Incluso ese sebo que produce la piel por la noche puede usarse para peinar las cejas y para hidratar las pestañas.

Hay que destacar que este consejo de belleza de Salma Hayek va en contra de lo que recomiendan las marcas de belleza, ya que ellas ofrecen cientos de productos para realizar una rutina de día y otra rutina de noche. Actualmente se consiguen cientos de productos de belleza para limpiar el rostro, ya sean leches de limpieza, cremas, mousse, etc.

Salma Hayek.jpg Salma Hayek asegura que no lava su cara por las mañanas.

Sin embargo también hay que asegurar que la rutina de Salma Hayek no puede realizarse en cualquier tipo de piel. Ya que algunas pieles no producen solamente sebo, sino que también producen y acumulan partículas de sudor, suciedad, células muertas y bacterias que pueden taponar los poros y provocar la aparición de granitos, poros obstruidos y hasta arrugas.