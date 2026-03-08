Te preparas durante horas para ese evento especial, o simplemente tienes una reunión clave en el trabajo, así que quieres lucir arreglada. Antes de salir, te miras en el espejo y notas que tienes el rostro con ese brillo aceitoso típico que se forma en la frente y el mentón, que te hace lucir cansada y tu maquillaje parece derretido.
Adiós a la piel brillante: el truco definitivo para que el maquillaje dure todo el día y no se corra
Si cada vez que te maquillas la piel te queda con mucho brillo y el make up no dura, tenemos la solución
Es una situación muy común para aquellas personas que tienen la piel grasa, pero también es habitual en climas donde el calor o la humedad juegan en contra. Sin embargo, lucir una piel sin brillos y aterciopelada no es cuestión de suerte, sino de saber elegir el aliado correcto. A continuación, te compartimos un truco muy utilizado por maquilladores.
El secreto de los profesionales del maquillaje
Para mantener tu rostro sin brillos indeseados, el producto que tienes que agregar a tu make up es el polvo volátil. Se trata de un producto de textura ultra fina y suelta, que tiene como función principal "ajustar" o fijar el maquillaje líquido sin aportar peso ni cobertura extra. Es ideal para usar apenas terminas de aplicar la base y el corrector.
Al ser tan liviano, penetra en las líneas de expresión sin marcarlas, sellando los productos cremosos para que no se muevan. Es el mejor aliado para quienes buscan un acabado natural y profesional, ya que absorbe la humedad sobrante de la piel desde el primer minuto.
Polvo compacto: tu kit de emergencia
Por otro lado, el polvo compacto es el salvavidas que todas deberíamos llevar en la cartera. A diferencia del volátil, este viene prensado y suele tener un poco más de pigmento, lo que aporta una capa extra de cobertura.
Su uso principal es retocar el rostro. Cuando sientes que la grasitud natural de la piel comienza a brotar luego de unas horas, el compacto es perfecto para presionar suavemente sobre las zonas críticas y matificar al instante. Es práctico, rápido y no hace lío al abrirlo.
¿Cuándo usar cada uno?
No hay reglas, aunque se recomienda usar polvo volátil en casa, frente al espejo, para fijar todo el maquillaje inicial. Es importante dejar que actúe unos segundos y luego retirar el exceso con una brocha gorda.
Reserva el polvo compacto para el resto del día. Si tienes una piel muy grasa, aplicalo con una esponjita dando toques (nunca arrastrando) para absorber el brillo sin arruinar la base que tienes debajo.