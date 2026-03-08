Adiós a la piel brillante: el truco definitivo para que el maquillaje dure todo el día y no se corra

Hailey Bieber vs polvo volatil Si quieres lucir un maquillaje como Hailey Bieber, sin brillos incómodos, puedes utilizar polvo volatil para fijar la base y el corrector.

Al ser tan liviano, penetra en las líneas de expresión sin marcarlas, sellando los productos cremosos para que no se muevan. Es el mejor aliado para quienes buscan un acabado natural y profesional, ya que absorbe la humedad sobrante de la piel desde el primer minuto.

Polvo compacto: tu kit de emergencia

Por otro lado, el polvo compacto es el salvavidas que todas deberíamos llevar en la cartera. A diferencia del volátil, este viene prensado y suele tener un poco más de pigmento, lo que aporta una capa extra de cobertura.

Su uso principal es retocar el rostro. Cuando sientes que la grasitud natural de la piel comienza a brotar luego de unas horas, el compacto es perfecto para presionar suavemente sobre las zonas críticas y matificar al instante. Es práctico, rápido y no hace lío al abrirlo.

polvo compacto El polvo compacto aporta una capa extra de cobertura.

¿Cuándo usar cada uno?

No hay reglas, aunque se recomienda usar polvo volátil en casa, frente al espejo, para fijar todo el maquillaje inicial. Es importante dejar que actúe unos segundos y luego retirar el exceso con una brocha gorda.

Reserva el polvo compacto para el resto del día. Si tienes una piel muy grasa, aplicalo con una esponjita dando toques (nunca arrastrando) para absorber el brillo sin arruinar la base que tienes debajo.