Cuáles son los beneficios de usar máscaras LED en la piel, según los dermatólogos

El universo del cuidado de la piel es muy amplio, y todo el tiempo se están conociendo nuevos productos o técnicas que prometen mejorar la apariencia del cutis en cuestión de semanas.
Uno de esos productos son las famosas máscaras LED, las cuales están revolucionando el mundo de la cosmética. Sin embargo, algunos profesionales de la salud aseguran que no cualquier tipo de piel es compatible con este método.
Las máscaras LED comenzaron siendo usadas en clínicas especializadas en los años 60, pero con el tiempo empezaron a comercializarse versiones que pueden usarse en el consumo doméstico.
En el caso de las máscaras LED, las mismas "se insertan en ellas pequeñas y múltiples lucecitas LED llamadas arrays", explica dermatóloga Montserrat Fernández, de Madriderma. Este tratamiento de LED facial, también conocido como fototerapia, funciona cuando "la luz penetra en la piel a través de su longitud de onda y actúa a nivel celular en las diferentes capas de la misma", añade la profesional.
“Lo que busca este tratamiento LED es la biomodulación, un efecto que se usó por primera vez en la NASA para mantener en buenas condiciones la piel de los astronautas”, dice Fernández.
Por otro lado es importante destacar que existen diversos tipos de luces LED:
Una de las desventajas de las máscaras LED, según asegura la dermatóloga, es que no es inmediato: "Al usar dosis muy pequeñas es necesario realizar sesiones repetidas, aplicándolo unas tres veces por semana durante varias semanas para conseguir efectos. A mayor longitud de onda, mayor es la penetración en la piel: cada longitud de onda tiene un color, los cuales a su vez tienen un efecto diferente en la piel", explica Fernández.
Las máscaras LED no son aconsejables en pieles son psoriasis o con rosácea, ya que el cutis puede irritarse y en muchos casos quemarse. Por ello se aconseja seguir siempre las instrucciones del fabricante del producto y jamás extenderse en tiempo o frecuencia.