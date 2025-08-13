Cuáles son los beneficios de usar máscaras LED en la piel, según los dermatólogos

Máscara LED (2) Máscara LED.

En el caso de las máscaras LED, las mismas "se insertan en ellas pequeñas y múltiples lucecitas LED llamadas arrays", explica dermatóloga Montserrat Fernández, de Madriderma. Este tratamiento de LED facial, también conocido como fototerapia, funciona cuando "la luz penetra en la piel a través de su longitud de onda y actúa a nivel celular en las diferentes capas de la misma", añade la profesional.

“Lo que busca este tratamiento LED es la biomodulación, un efecto que se usó por primera vez en la NASA para mantener en buenas condiciones la piel de los astronautas”, dice Fernández.

Por otro lado es importante destacar que existen diversos tipos de luces LED:

La luz azul tiene acción bactericida y cicatrizante, se emplea en tratamientos contra el acné.

La luz amarilla es utilizada en afecciones de la piel relacionadas con enrojecimiento, hinchazón y manchas por su efecto calmante.

La luz roja está relacionada con la regeneración y producción de colágeno, por eso es utilizada para regeneración de tejidos y suavizar las líneas finas y arrugas.

¿Cuáles son las desventajas de la máscara LED?

Una de las desventajas de las máscaras LED, según asegura la dermatóloga, es que no es inmediato: "Al usar dosis muy pequeñas es necesario realizar sesiones repetidas, aplicándolo unas tres veces por semana durante varias semanas para conseguir efectos. A mayor longitud de onda, mayor es la penetración en la piel: cada longitud de onda tiene un color, los cuales a su vez tienen un efecto diferente en la piel", explica Fernández.

¿Qué pieles no pueden usar una máscara LED?

Las máscaras LED no son aconsejables en pieles son psoriasis o con rosácea, ya que el cutis puede irritarse y en muchos casos quemarse. Por ello se aconseja seguir siempre las instrucciones del fabricante del producto y jamás extenderse en tiempo o frecuencia.