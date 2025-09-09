Cuál es la marca de jabón líquido con un pH más amigable para la piel, según una dermatóloga

¿Cuál es el mejor jabón líquido para la piel?

Los jabones líquidos contienen un pH mucho más amigable para la piel que un jabón en barra, evitando eccemas, picores, resequedad y descamación.

Uno de los jabones líquidos que mejor le hacen a la piel es el Palmolive de frambuesa y mora, el cual le brinda un toque nutritivo extra a la piel. La usuaria de TikTok @LadyBoss tiene un pH de entre 4 y 5, el cual es ideal para el cutis.

Es importante conocer el pH de los jabones, ya que la mayoría de los que conseguimos en el supermercado o en las farmacias tienen un pH de 9 a 10, y a veces se recomiendan para casos de pieles con rosácea o sensibles al acné.