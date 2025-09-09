Inicio Belleza Jabón
Cuál es la marca de jabón líquido con un pH más amigable para la piel, según una dermatóloga

Descubre cuál es el jabón líquido con el pH más amigable para la piel, ya que no causa irritaciones ni problemas cutáneos

Paula Alonso
Paula Alonso
Conocer el pH de los jabones es importante, ya que se trata de productos que aplicamos en la piel todos los días, y en muchos casos pueden provocarnos irritación y problemas cutáneos que no son fáciles de corregir.

El sitio web National Library of Medicine asegura que "una piel sana y normal tiene un potencial de hidrógeno (pH) de 5,4 a 5,9 y una flora bacteriana normal. El uso de jabón con un pH alto provoca un aumento del pH de la piel, lo que a su vez provoca un aumento de la deshidratación, irritabilidad y alteración de la flora bacteriana. La mayoría de los jabones y champús disponibles en el mercado no indican su pH".

Además, es importante explicar que la superficie de la piel es ligeramente ácida, lo que da origen al concepto de manto ácido. Algunos estudios confirman que el potencial de hidrógeno (pH) de la piel aumenta proporcionalmente al pH del limpiador utilizado. Un aumento del pH provoca un aumento del efecto deshidratante, la irritabilidad y el recuento de propionibacterias.

¿Cuál es el mejor jabón líquido para la piel?

Los jabones líquidos contienen un pH mucho más amigable para la piel que un jabón en barra, evitando eccemas, picores, resequedad y descamación.

Uno de los jabones líquidos que mejor le hacen a la piel es el Palmolive de frambuesa y mora, el cual le brinda un toque nutritivo extra a la piel. La usuaria de TikTok @LadyBoss tiene un pH de entre 4 y 5, el cual es ideal para el cutis.

@ladybosscosmetologia

El claro ejemplo de que los jabones líquidos contiene un pH MUCHO más amigable con la piel, evitando eccemas, picores, resequedad y descamación. Cambien su jabón en barra por jabones líquidos corporales que su piel se los va a agradecer CUIDÁ TU PIEL, ES LA ÚNICA QUE TENEMOS #pielsana #parati #palmolive #jabonliquido #corporal #ph #fyp #skincare #belleza #ladybosscosmetologia #valerybauer #ladyboss #cosmetologia #COSMETOLOGA

Es importante conocer el pH de los jabones, ya que la mayoría de los que conseguimos en el supermercado o en las farmacias tienen un pH de 9 a 10, y a veces se recomiendan para casos de pieles con rosácea o sensibles al acné.

