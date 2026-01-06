Cuál es el labial rojo que siempre usa Taylor Swift: ¿es caro?

Embed - Taylor Swift Reveals Her Go To Lipstick News Video MTV

Gracias a la serie documental de Taylor Swift de Disney Plus los fanáticos de la artista pudieron conocer algunos detalles de su vida privada, como por ejemplo qué productos de maquillaje usa.

En cuanto a sus labios, se pudo ver que Swift usa el Labial Locked Kiss 24HR de la marca MAC Cosmetics; el Lápiz delineador y base Be Legendary Line & Prime de Smash Box Cosmetics; y el Airbrush Flawless Finish Setting Powder de Charlotte Tilbury.

Labial rojo Labial Locked Kiss 24HR de la marca MAC Cosmetics, el elegido por Taylor Swift.

¿Por qué Taylor Swift siempre usa el color rojo en sus labios?

A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha mencionado en varias de sus canciones referencias sobre "red lips" (labios rojos), pero no siempre pudo usar este color tan llamativo en su boca.

Una de las primeras veces que Swift fue vista usando labial rojo fue en una portada de la revista Allure. Esto marcó un antes y un después en la imagen de la cantante, y de ahí en más este color de labios se convirtió en un rasgo característica de su imagen.

Taylor Swift le dijo a la revista "Top of the Pops": "Me encanta el labial rojo porque me da un aire de sofisticación".