Cómo rizarse el pelo sin calor con el truco de los peluqueros

Unas ondas naturales en un cabello corto Si usas planchas y rizadoras todos los días puedes dañar tu cabello.

Cómo rizar el pelo en casa

Para este truco necesitarás una diadema o lazo para ondas, que se consigue en tiendas de artículos de belleza y peluquería, o incluso se puede comprar en tiendas online. El primer paso es lavarte el cabello como de costumbre, con los productos que sueles utilizar.

Deja secar el pelo al natural y cuando se encuentre ligeramente húmedo, rocía con agua y luego aplica una crema para peinar. Ponte una diadema elástica ancha en la coronilla. Trabajando por secciones desde la frente, enrosca el cabello en la diadema hasta haber asegurado todos los mechones.

diadema para hacer ondas en el pelo Con esta diadema para ondas puedes conseguir un pelo rizado al natural. Imagen: composición Diario Uno.

Espera al menos unos 45 minutos, o incluso puedes dormir con la diadema toda la noche para tener unos rizos sin calor al despertar. Desenrosca delicadamente los mechones uno por uno y pásate los dedos por el pelo para revelar las más fabulosas ondas.

Si quieres eliminar el frizz indeseable, puedes aplicar un serum anti-frizz. En caso de que quieras que las ondas se vean descontracturadas y más naturales, desármalas con los dedos con mucha delicadeza.