Cómo rizarse el pelo sin calor con el truco de los peluqueros

Si tienes algún evento especial, la fiesta de fin de año del trabajo, un casamiento u otro acontecimiento importante, probablemente quieras peinar tu cabello de forma diferente a como lo haces siempre. Por eso, en este artículo te enseñamos cómo hacerte ondas en el pelo sin utilizar herramientas de calor.
Según los expertos de Garnier, el exceso de calor puede ser perjudicial para el pelo. "Si tu cabello luce seco, sin brillo o es difícil de manejar, esto puede ser una señal de que necesita descansar del calor", afirman desde la reconocida marca para cuidado del cabello.
En este caso, es importante dejar de lado los accesorios térmicos como secadores de pelo, planchas o rizadores. Existen diversos métodos para lograr unos buenos rizos sin calor, por eso a continuación, compartimos una guía con el paso a paso para crear ondas en tu cabello en casa y sin aplicar calor.
Cómo rizar el pelo en casa
Para este truco necesitarás una diadema o lazo para ondas, que se consigue en tiendas de artículos de belleza y peluquería, o incluso se puede comprar en tiendas online. El primer paso es lavarte el cabello como de costumbre, con los productos que sueles utilizar.
Deja secar el pelo al natural y cuando se encuentre ligeramente húmedo, rocía con agua y luego aplica una crema para peinar. Ponte una diadema elástica ancha en la coronilla. Trabajando por secciones desde la frente, enrosca el cabello en la diadema hasta haber asegurado todos los mechones.
Espera al menos unos 45 minutos, o incluso puedes dormir con la diadema toda la noche para tener unos rizos sin calor al despertar. Desenrosca delicadamente los mechones uno por uno y pásate los dedos por el pelo para revelar las más fabulosas ondas.
Si quieres eliminar el frizz indeseable, puedes aplicar un serum anti-frizz. En caso de que quieras que las ondas se vean descontracturadas y más naturales, desármalas con los dedos con mucha delicadeza.