Cómo recrear el maquillaje de Emma Stone en los premios Oscar 2024

¿Cómo recrear el maquillaje de Emma Stone en los premios Oscar?

La maquilladora de Emma Stone utilizó productos de la marca Charlotte Tilbury. En concreto se utilizó el Magic Sérum, el cual contienen vitamina C y le brindó a la piel de la actriz un brillo muy sutil; la crema hidratante Magic Water Cream que hace que la piel no se viera grasosa; la Flawless Filter (una base de maquillaje) y el contour Beautiful Skin. Como máscara de pestañas usó la Pillow Talk Push Up Lashes Volumizing.

Además la actriz apostó por los tonos rosa pálido que tanto le favorecen tanto para sus labios como para sus mejillas con un rubor traslúcido y cejas definidas.

En cuanto al vestido, Stone lució un diseño de Nicolas Ghesquière para la marca Louis Vuitton, que ha seguido su estela habitual de estilo, marcado por la estética minimalista y un twist de vanguardia.

Además eligió unos zapatos de estilo stiletto en blanco y un collar con un diamante amarillo como protagonista de Louis Vuitton High Jewelry se han encargado de elevar todo el conjunto.

Emma Stone maquillaje.jpg Todos los productos que usó Emma Stone para lograr su maquillaje.

¿Dónde se puede ver la película "Poor Things"?

La última película de Emma Stone estará disponible en la plataforma de streaming Star Plus a partir del 20 de marzo. La dirección está a cargo del director griego Yorgos Lanthimos y completan el elenco Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef y Margaret Qualley.