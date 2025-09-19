Belly de la serie The Summer I Turned Pretty sorprendió con un corte que será furor en la temporada primavera-verano

Belly de la serie The Summer I Turned Pretty sorprendió con un corte que será furor en la temporada primavera-verano

La serie de Prime Video The Summer I Turned Pretty ha llegado a su fin, y uno de los detalles que no pasó desapercibido fue el corte de pelo que eligió Belly para iniciar una nueva etapa en su vida.

En la siguiente nota te enseñaremos cómo pedir el corte de pelo de Belly y cuáles son las ventanas de lucirlo.

¿Qué corte de pelo pidió Belly?

Belly lleva un Bob recto que va por debajo de la mandíbula, y el mismo es conocido como College Bob. Este estilo clásico universitario estadounidense es moderno y juvenil, con un largo que llega justo por debajo del mentón, pero arriba de los hombros.

Otros cortes similares al que eligió Belly son el Italian bob o el French bob: el primero es más estructurado y glamuroso, mientras que el segundo es más artístico.

The Summer I Turned Pretty: ¿Cómo pedir el corte de pelo de Belly?

El corte de pelo elegido por Belly en la serie The Summer I Turned Pretty es un Bob elegante, clásico y que va justo por debajo de la mandíbula. Además tiene líneas limpias y rectas, las capas son muy sutiles.

Una de las ventajas de este corte de pelo es que es una variante más sencilla y común del conocido corte Bob. Además, le aporta mucho volumen al cabello. Otro punto a favor de este estilo es que el mismo no precisa de mucho mantenimiento, ya que solo hay que recortarlo cada 6 u 8 semanas para poder conservar la línea recta definida.

Al momento de secarlo, lo mejor es emplear secador y un cepillo redondo para poder peinar las puntas hacia dentro.

Este corte de pelo le favorece a:

  • Rostros ovalados o alargados, porque equilibra las proporciones y resalta los pómulos.
  • Rostros cuadrados, ya que suaviza las facciones cuando se peina con un poco de movimiento.
  • Cabello liso o ligeramente ondulado, porque el corte se ve más pulido.

