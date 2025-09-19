Otros cortes similares al que eligió Belly son el Italian bob o el French bob: el primero es más estructurado y glamuroso, mientras que el segundo es más artístico.
The Summer I Turned Pretty
Serie The Summer I Turned Pretty.
The Summer I Turned Pretty: ¿Cómo pedir el corte de pelo de Belly?
El corte de pelo elegido por Belly en la serie The Summer I Turned Pretty es un Bob elegante, clásico y que va justo por debajo de la mandíbula. Además tiene líneas limpias y rectas, las capas son muy sutiles.
Una de las ventajas de este corte de pelo es que es una variante más sencilla y común del conocido corte Bob. Además, le aporta mucho volumen al cabello. Otro punto a favor de este estilo es que el mismo no precisa de mucho mantenimiento, ya que solo hay que recortarlo cada 6 u 8 semanas para poder conservar la línea recta definida.
Al momento de secarlo, lo mejor es emplear secador y un cepillo redondo para poder peinar las puntas hacia dentro.
Este corte de pelo le favorece a:
- Rostros ovalados o alargados, porque equilibra las proporciones y resalta los pómulos.
- Rostros cuadrados, ya que suaviza las facciones cuando se peina con un poco de movimiento.
- Cabello liso o ligeramente ondulado, porque el corte se ve más pulido.