Otros cortes similares al que eligió Belly son el Italian bob o el French bob: el primero es más estructurado y glamuroso, mientras que el segundo es más artístico.

The Summer I Turned Pretty Serie The Summer I Turned Pretty.

The Summer I Turned Pretty: ¿Cómo pedir el corte de pelo de Belly?

El corte de pelo elegido por Belly en la serie The Summer I Turned Pretty es un Bob elegante, clásico y que va justo por debajo de la mandíbula. Además tiene líneas limpias y rectas, las capas son muy sutiles.

Una de las ventajas de este corte de pelo es que es una variante más sencilla y común del conocido corte Bob. Además, le aporta mucho volumen al cabello. Otro punto a favor de este estilo es que el mismo no precisa de mucho mantenimiento, ya que solo hay que recortarlo cada 6 u 8 semanas para poder conservar la línea recta definida.

Al momento de secarlo, lo mejor es emplear secador y un cepillo redondo para poder peinar las puntas hacia dentro.

Embed - The Summer I Turned Pretty Season 3 - Official Final Trailer | Prime Video

Este corte de pelo le favorece a: