Cómo limarse las uñas correctamente para que no se rompan o astillen

Te enseñamos una guía de 7 pasos para aprender a limar las uñas correctamente y que no se rompan o astillen

Paula Alonso
Paso a paso para limar las uñas correctamente y que no se rompan

Por lo general, las uñas se rompen y se astillan debido a la fuerza que hacemos al limarlas. No solo debemos tener en cuenta el tipo de lima que usamos, sino que además debemos ser concientes de los movimientos que hacemos con ella.

A continuación te enseñaremos cómo limar las uñas correctamente gracias a una guía de 7 pasos súper fáciles y rápidos de hacer.

¿Cómo limarse las uñas correctamente?

  • Limpiar y secar tus manos. Te aconsejamos usar jabón líquido y un cepillo para retirar la suciedad debajo de las uñas. La suciedad podría perjudicar gravemente el buen aspecto de las mismas.
Las manos deben estar limpias y secas antes de limarlas.&nbsp;

  • Analiza la forma de tus manos. Estudia si son más gordas o más finas, más pequeñas o más grandes y a partir de ahí toma decisiones. No todas las formas de uñas quedan bien con el aspecto de las manos.
  • Decide la forma de tus uñas: ovaladas, cuadradas, de almendra.
  • Escoge la lima adecuada. Para uñas naturales, evita las limas de metal y apuesta por un grano alto para conseguir el acabado más liso (más o menos entre 300 y 600).
  • Si tienes las uñas largas es mejor cortarlas un poco antes de empezar, así el limado será más fácil y sencillo. Te aconsejamos usar un alicate.
  • Lima las uñas siempre en la misma dirección y evita hacerlo cuando estén húmedas, ya que están más blandas. Nunca limes de atrás hacia adelante y viceversa puesto que eso hará que las uñas se escamen con más facilidad.
  • Retira cualquier resto que se haya podido quedar en tus uñas (puedes ayudarte de la lima) y dales una mano de esmalte base coat o de brillo.
Las u&ntilde;as siempre deben limarse en la misma direcci&oacute;n.&nbsp;

¿Qué forma de uña favorece más a cada tipo de mano?

  • La forma ovalada es la mejor opción para que las uñas crezcan y no se rompan. Su forma se caracteriza por ser simétricamente redondeadas en la punta y se consiguen limando más los bordes. Un resultado muy elegante y femenino.
  • La forma cuadrada llama mucho al atención pero son ideales para personas que tienen uñas largas. Para conseguirlas, hay limar en recto la parte superior, sin mayor complicación.
  • La forma de almendra es una gran elección cuando tienes dedos gordos, pues harán que tus dedos parezcan más delgados y luzcan más. Y para limarlas, debes afinar más en la punta.

