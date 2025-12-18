Cómo limarse las uñas correctamente para que no se rompan o astillen

A continuación te enseñaremos cómo limar las uñas correctamente gracias a una guía de 7 pasos súper fáciles y rápidos de hacer.
¿Cómo limarse las uñas correctamente?
- Limpiar y secar tus manos. Te aconsejamos usar jabón líquido y un cepillo para retirar la suciedad debajo de las uñas. La suciedad podría perjudicar gravemente el buen aspecto de las mismas.
- Analiza la forma de tus manos. Estudia si son más gordas o más finas, más pequeñas o más grandes y a partir de ahí toma decisiones. No todas las formas de uñas quedan bien con el aspecto de las manos.
- Decide la forma de tus uñas: ovaladas, cuadradas, de almendra.
- Escoge la lima adecuada. Para uñas naturales, evita las limas de metal y apuesta por un grano alto para conseguir el acabado más liso (más o menos entre 300 y 600).
- Si tienes las uñas largas es mejor cortarlas un poco antes de empezar, así el limado será más fácil y sencillo. Te aconsejamos usar un alicate.
- Lima las uñas siempre en la misma dirección y evita hacerlo cuando estén húmedas, ya que están más blandas. Nunca limes de atrás hacia adelante y viceversa puesto que eso hará que las uñas se escamen con más facilidad.
- Retira cualquier resto que se haya podido quedar en tus uñas (puedes ayudarte de la lima) y dales una mano de esmalte base coat o de brillo.
¿Qué forma de uña favorece más a cada tipo de mano?
- La forma ovalada es la mejor opción para que las uñas crezcan y no se rompan. Su forma se caracteriza por ser simétricamente redondeadas en la punta y se consiguen limando más los bordes. Un resultado muy elegante y femenino.
- La forma cuadrada llama mucho al atención pero son ideales para personas que tienen uñas largas. Para conseguirlas, hay limar en recto la parte superior, sin mayor complicación.
- La forma de almendra es una gran elección cuando tienes dedos gordos, pues harán que tus dedos parezcan más delgados y luzcan más. Y para limarlas, debes afinar más en la punta.