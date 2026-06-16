¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cabello sigue están seco y con frizz por más de que te apliques mascarillas y productos capilares de buena calidad?
Cómo hacer una rutina de pre-shampoo con aceite de coco
Te explicamos el paso a paso para hacer la técnica del pre-shampoo en casa y conseguir un pelo suave y sin frizz
El error está en cómo preparas tu pelo antes de la bañarte y lavarlo. En el mundo del cuidado capilar, una tendencia ha pasado de ser un secreto de salón a un paso obligatorio en la rutina en casa: el pre-shampoo (o pre-poo).
Esta técnica promete proteger las hebras del daño del lavado, y el aceite de coco se ha coronado como el rey indiscutible para llevarla a cabo. A continuación, te contamos por qué funciona y cómo puedes hacer este tratamiento en casa paso a paso.
¿Qué es el pre-shampoo y por qué tu pelo lo necesita?
El shampoo tiene como función principal limpiar el cuero cabelludo, pero a menudo los sulfatos que contiene y la fricción del lavado barren con los aceites naturales del cabello, dejándolo expuesto, áspero y quebradizo. Esto se conoce como fatiga hídrica.
El pre-shampoo consiste en aplicar un tratamiento protector sobre el cabello seco antes de entrar a la ducha. Su objetivo es crear una barrera que impida que el agua y el champú despojen por completo la hidratación de la fibra capilar. Por lo general se aconseja realizar este pre-shampoo con aceite de coco virgen. Esto le permite:
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Penetrar la cutícula: llega al córtex del cabello, reparándolo desde adentro.
Reducir la pérdida de proteína: evita que el pelo pierda su fuerza durante el lavado.
Aportar brillo y suavidad: sella la humedad natural y controla el frizz.
¿Cómo hacer un pre-shampoo con aceite de coco?
Realizar un tratamiento pre-shampoo en casa es muy sencillo, pero requiere la técnica adecuada para evitar que el cabello quede pesado o grasoso. Lo que vas a necesitar:
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Aceite de coco 100% orgánico o virgen (prensado en frío).
Un peine de dientes anchos.
Una gorra de baño o una pinza o ganchito para el cabello.
El primer paso es peinar y desenredar el pelo. Aplicá el aceite de coco de medios a puntas sin tocar el cuero cabelludo. Pasá el peine de dientes anchos para distribuir el producto uniformemente.
Usá una toalla o un ganchito para sujetar todo el pelo, y dejá actuar el aceite de coco en el pelo durante unos 20 o 30 minutos. Pasado ese tiempo, mojá tu cabello y lavalo como lo haces siempre. Termina con tu acondicionador de siempre.