Cómo hacer una rutina de pre-shampoo con aceite de coco

Coco pelo La técnica del pre-shampoo ayuda a evitar la fatiga en el cabello.

¿Qué es el pre-shampoo y por qué tu pelo lo necesita?

El shampoo tiene como función principal limpiar el cuero cabelludo, pero a menudo los sulfatos que contiene y la fricción del lavado barren con los aceites naturales del cabello, dejándolo expuesto, áspero y quebradizo. Esto se conoce como fatiga hídrica.

El pre-shampoo consiste en aplicar un tratamiento protector sobre el cabello seco antes de entrar a la ducha. Su objetivo es crear una barrera que impida que el agua y el champú despojen por completo la hidratación de la fibra capilar. Por lo general se aconseja realizar este pre-shampoo con aceite de coco virgen. Esto le permite:

Penetrar la cutícula: llega al córtex del cabello, reparándolo desde adentro.

Reducir la pérdida de proteína: evita que el pelo pierda su fuerza durante el lavado.

Aportar brillo y suavidad: sella la humedad natural y controla el frizz.

Aceite de coco El aceite de coco como pre-shampoo ayuda a proteger el cabello.

¿Cómo hacer un pre-shampoo con aceite de coco?

Realizar un tratamiento pre-shampoo en casa es muy sencillo, pero requiere la técnica adecuada para evitar que el cabello quede pesado o grasoso. Lo que vas a necesitar:

Aceite de coco 100% orgánico o virgen (prensado en frío).

Un peine de dientes anchos.

Una gorra de baño o una pinza o ganchito para el cabello.

El primer paso es peinar y desenredar el pelo. Aplicá el aceite de coco de medios a puntas sin tocar el cuero cabelludo. Pasá el peine de dientes anchos para distribuir el producto uniformemente.

Usá una toalla o un ganchito para sujetar todo el pelo, y dejá actuar el aceite de coco en el pelo durante unos 20 o 30 minutos. Pasado ese tiempo, mojá tu cabello y lavalo como lo haces siempre. Termina con tu acondicionador de siempre.