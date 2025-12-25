Como hacer crecer las cejas gracias a ingredientes naturales

Aceite de ricino

Solo tienes que mezclar 10 ml de aceite de ricino y 2 ml de ácido gálico (puedes conseguirlo en herbolarios) para obtener un compuesto fortalecedor que se aplicará con ayuda de un pincel o cepillo sobre las cejas. Te aconsejamos dejar esta mezcla toda la noche y, a la mañana siguiente, limpiar suavemente el rostro y enjuagar con agua tibia.

Peinar cejas Diversos aceites naturales sirven para hacer crecer las cejas.

Aceite de coco

El aceite de coco, al igual que ocurre con el de ricino, también se debe aplicar en las cejas antes de ir a dormir. Lo mejor es hacerlo con masajes para que el producto penetre mejor. El tratamiento y su aplicación debe durar al menos dos meses. Este aceite es rico en vitaminas, proteínas, minerales. Además de oscurecer ligeramente las cejas, también favorece su crecimiento.

Aceite de almendras

El aceite de oliva mezclado con el aceite de almendras es otra opción de receta mágica para la salud y fortalecimiento de las cejas. Simplemente tienes que mezclar ambos aceites, aplicarlos sobre las ejas, y dejar actuar durante 20 minutos. Repite la aplicación dos veces por semana durante al menos un mes.

Aceite de almendras El aceite de almendras ayuda a fortalecer y hacer crecer las cejas.

Clara de huevo

Las claras de huevo son ricas en flavonoides, que son útiles para espesar las cejas. Simplemente aplica clara de huevo directamente sobre tus cejas. Déjalo actuar durante 20 minutos y luego enjuaga. Repita esta operación durante tres días consecutivos y luego una vez por semana durante dos o tres semanas.