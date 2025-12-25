Como hacer crecer las cejas gracias a ingredientes naturales

Durante muchos años fue tendencia lucir unas cejas finitas y depiladas, pero esto ha ido quedando en el pasado y ahora se apuesta por unas que sean bien tupidas. Sin embargo, cuando hemos depilado las cejas durante muchos años, el vello se vuelve débil y ya no crece como antes.
Es por ello que en la siguiente nota te enseñaremos a usar diversos ingredientes naturales para conseguir unas cejas bien tupidas y abundantes.
¿Cómo hacer crecer el vello de las cejas?
Existen diversos ingredientes y remedios naturales que pueden hacer crecer las cejas en poco tiempo, algunos de ellos son:
Aceite de ricino
Solo tienes que mezclar 10 ml de aceite de ricino y 2 ml de ácido gálico (puedes conseguirlo en herbolarios) para obtener un compuesto fortalecedor que se aplicará con ayuda de un pincel o cepillo sobre las cejas. Te aconsejamos dejar esta mezcla toda la noche y, a la mañana siguiente, limpiar suavemente el rostro y enjuagar con agua tibia.
Aceite de coco
El aceite de coco, al igual que ocurre con el de ricino, también se debe aplicar en las cejas antes de ir a dormir. Lo mejor es hacerlo con masajes para que el producto penetre mejor. El tratamiento y su aplicación debe durar al menos dos meses. Este aceite es rico en vitaminas, proteínas, minerales. Además de oscurecer ligeramente las cejas, también favorece su crecimiento.
Aceite de almendras
El aceite de oliva mezclado con el aceite de almendras es otra opción de receta mágica para la salud y fortalecimiento de las cejas. Simplemente tienes que mezclar ambos aceites, aplicarlos sobre las ejas, y dejar actuar durante 20 minutos. Repite la aplicación dos veces por semana durante al menos un mes.
Clara de huevo
Las claras de huevo son ricas en flavonoides, que son útiles para espesar las cejas. Simplemente aplica clara de huevo directamente sobre tus cejas. Déjalo actuar durante 20 minutos y luego enjuaga. Repita esta operación durante tres días consecutivos y luego una vez por semana durante dos o tres semanas.