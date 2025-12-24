Cómo hacer el Sunkissed Makeup, la tendencia del verano que logra una piel glowy

Embed - SUNKISSED SUMMER MAKEUP : tutorial

El Sunkissed Makeup, o maquillaje con efecto sol, es una técnica que busca imitar ese bronceado natural que deja el sol sobre la piel. Esta tendencia se centra en pieles sanas con un brillo sutil y el uso abundante de bronzer para aportar calidez. Además, en cuanto a las novedades cromáticas, la MUA de Vogue anticipa que las mejillas se vestirán con rubores más anaranjados.

La mirada debe tener tonos cálidos: lo mejor es optar por sombras de ojos en tonos tierra, dorado, bronce. Puedes usar máscara de pestañas negra o marrón. El toque final para un resultado fresco y ligero lo da un buen lip combo: unos labios jugosos con un toque de color. Por ejemplo, puedes usar un gloss con color.

Embed - sunkissed summer makeup

Para que el Sunkissed Makeup pueda mantenerse intacto en esta época de tanto calor, lo mejor es usar productos bien líquidos y las texturas en crema para que la piel no se sienta ni se vea pesada.

Una gran opción es fijar todo con spray, ya que no solo mantendrá el maquillaje en su lugar, sino que además te brindará una sensación de frescura en la piel.

Te aconsejamos evitar bases que sean de mucha o alta cobertura, ya que tienen fórmulas densas y la piel puede quedar pesada y grasosa. También te recomendamos no usar las máscaras de pestañas lavables, ya que pueden correrse con el sudor. Lo mejor es elegir la versión waterproof para momentos de mayor exposición al calor.