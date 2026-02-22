Cómo es la técnica japonesa que ayuda a encontrar bienestar y calma en el hogar

Kanso simboliza la “sencillez” o “simpleza”. Es un principio estético que consiste en eliminar todo lo que sobra, ya sean objetos o pensamientos, para apreciar la belleza de lo simple.

mujer preocupada Este método japonés también llama a eliminar los pensamientos que sobran.

La esencia de esta filosofía recae en elegir lo que realmente necesitamos o nos interesa y aporta valor. Esto también significa reducir las preocupaciones, las complicaciones, los objetos innecesarios y el exceso de información que proviene de las pantallas y muchas veces nos atormenta.

Este método japonés puede ser aplicado en diferentes ámbitos de la vida, las compras, el trabajo, hábitos diarios o incluso en la decoración del hogar. En este sentido, deshacerse de todo aquello que no sirve ayuda a descubrir la calma que brinda la simplicidad.

Cómo aplicarlo en el hogar

Gloria Ramos, experta en Feng Shui y en armonizar espacios habló con Vogue y reveló: “El espacio vacío no es ausencia. Es potencial. En Oriente, el vacío tiene valor. Permite que la energía fluya, que la mente descanse y que los objetos respiren. Cuando todo está lleno, no hay jerarquía ni foco. El minimalismo bien entendido no es frialdad, es claridad. Deja espacio para la experiencia, para la luz, para el movimiento”.

decoracion del hogar Kanso, el método japonés que calma el cerebro y ayuda a encontrar el bienestar.

Si quieres conseguir espacios minimalistas y despejados en el hogar, debes tener en cuenta lo siguiente: