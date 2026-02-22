Cómo es la técnica japonesa que ayuda a encontrar bienestar y calma en el hogar

En la actualidad, la mayoría de las personas vivimos estresados, corriendo de un trabajo al otro, pendiente de las pantallas, y cuando tenemos un rato libre hacemos las compras y los mandados necesarios. Por eso, cuando finalmente llegamos al hogar, lo único que queremos es encontrarnos con un ambiente que nos transmita paz y tranquilidad.
En Japón son referentes en todo lo que respecta a técnicas ancestrales y filosofías de vida orientadas para cultivar la calma, reducir el estrés y reconectar con la naturaleza. Muchas de estas prácticas apuntan a la armonía interior y al bienestar mental como pilares de la vida cotidiana. Pero, esta mirada también se refleja en la decoración.
El método japonés para encontrar calma
Existe un método japonés llamado Kanso, que invita a reducir lo innecesario y centrarse solo en lo esencial. Más que una forma de organizar, es una manera de vivir que elimina todo lo que sobra y altera nuestras vidas. A continuación, te contamos más sobre este principio y cómo ponerlo en práctica.
Kanso simboliza la “sencillez” o “simpleza”. Es un principio estético que consiste en eliminar todo lo que sobra, ya sean objetos o pensamientos, para apreciar la belleza de lo simple.
La esencia de esta filosofía recae en elegir lo que realmente necesitamos o nos interesa y aporta valor. Esto también significa reducir las preocupaciones, las complicaciones, los objetos innecesarios y el exceso de información que proviene de las pantallas y muchas veces nos atormenta.
Este método japonés puede ser aplicado en diferentes ámbitos de la vida, las compras, el trabajo, hábitos diarios o incluso en la decoración del hogar. En este sentido, deshacerse de todo aquello que no sirve ayuda a descubrir la calma que brinda la simplicidad.
Cómo aplicarlo en el hogar
Gloria Ramos, experta en Feng Shui y en armonizar espacios habló con Vogue y reveló: “El espacio vacío no es ausencia. Es potencial. En Oriente, el vacío tiene valor. Permite que la energía fluya, que la mente descanse y que los objetos respiren. Cuando todo está lleno, no hay jerarquía ni foco. El minimalismo bien entendido no es frialdad, es claridad. Deja espacio para la experiencia, para la luz, para el movimiento”.
Si quieres conseguir espacios minimalistas y despejados en el hogar, debes tener en cuenta lo siguiente:
- Escoger una paleta que tenga uno o dos colores predominantes.
- Incorporar un solo elemento como protagonista de la estancia.
- Mantener las superficies despejadas, utilizando almacenes ocultos o de proporciones equilibradas.
- Apuesta por textiles sobrios y simples.
- Cuida la iluminación natural.