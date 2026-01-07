Cómo cuidar las uñas en verano: tips si estás en la pileta o en el mar

No podemos negar que las uñas se ven hermosas cuando nuestra piel está bronceada o cuando incluso elegimos colores de esmaltes que llaman la atención en el mar o en la pileta.
Sin embargo, durante el verano debemos tener mucho cuidado con nuestras uñas, ya que al estar en contacto permanente con el agua, el esmalte puede comenzar a levantarse.
¿Cómo cuidar las uñas durante el verano?
Después de estar en la pileta o en el mar, te aconsejamos enjuagar tus manos con agua limpia y secarlas bien. La humedad constante debilita muchísimo las uñas y el esmalte (incluso si es semipermanente). La humedad prolongada debilita la queratina y favorece la aparición de hongos.
Las manos deben hidratarse todo el tiempo, ya sea con cremas, aceites o incluso bebiendo mucha agua. Te recomendamos aplicar aceite para cutículas todas las noches antes de irte a dormir, al otro día notarás tus manos más bellas. Los aceites de almendra, jojoba o coco son ideales para mantener la flexibilidad de la uña
Evitá usar las uñas como herramientas. Está prohibido abrir latas, raspar la arena o incluso forzarlas con los cierres de las valijas. En verano las uñas se debilitan mucho más de lo normal y se rompen más fácil.
Un paso que muchas personas olvidan o que no tienen en cuenta es aplicar protector solar en las manos. Por otro lado, si llevas esmalte tradicional, aplica una capa nueva de top coat cada 2 o 3 días para sellar el color y devolver el brillo perdido por la arena.
Finalmente, te aconsejamos tener mucho cuidado con los sprays antimosquitos, ya que los mismos suelen contener ingredientes que pueden "derretir" o ablandar el esmalte.