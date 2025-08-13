Cómo agrandar la mirada de manera natural usando maquillaje

Corrector ojeras Corrector de ojeras.

Una vez que la piel esté hidratada, el siguiente paso es aplicar un pre-corrector de ojeras, y luego un corrector clásico. El pre-corrector ayudará a tapar las ojeras, las venitas y algunas zonas oscuras de la piel.

A continuación deberás aplicar un eyeliner de color blanco o manteca en la línea de agua inferior del ojo. Es un truco que nunca falla al momento de agrandar la mirada. No te aconsejamos usar un delineador negro ya que este color suele endurecer y achicar la mirada. También puedes aplicar el delineador blanco en la zona del lagrimal.

Para conseguir una mirada más amplia, también puedes usar sombras de ojos en tonos nudes o rosados. Al finalizar, aplica una sombra con brillo en el centro del párpado, en el lagrimal y debajo del arco de la ceja.

Maquillaje Maquillaje de ojos.

El siguiente paso será el delineado. Te aconsejamos hacerlo bien pegado a la línea superior de las pestañas, y desde la mitad del ojo hacia afuera. Rellena bien los huecos y procura terminarlo con una colita, como un delineado Cat Eye.

Aplica máscara de pestañas, pero procurando no aplicar demasiado producto, ya que de esta manera las pestañas no quedarán cargadas y apelmazadas. Cuanto más largas y elevadas maquilles las pestañas, más grande se verá el ojo.