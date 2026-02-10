Cáncer de mama: la detección temprana salva vidas, pero la desigualdad sigue marcando quiénes llegan a tiempo

¿Cuál es el porcentaje de mujeres argentinas que se realiza mamografías?

En Argentina, entre mujeres de 40 años o más, el 65% reporta realizarse una mamografía regularmente (cada 1 o 2 años), mientras que el 34% nunca se realizó una mamografía; entre las mujeres de 50 años o más ese porcentaje baja a 16%, lo que podría reflejar una mayor conciencia del estudio a medida que aumenta la edad de riesgo. En el sistema privado, en cambio, los valores de “nunca” son significativamente menores (7% en +40 y 9% en +50).

Esta desigualdad en el acceso a los controles se ve expresado en otras esferas del cuidado de la salud de las mujeres: el 83% declara predisposición a cambiar hábitos para reducir riesgos, pero solo 42% considera que cuenta con condiciones adecuadas (tiempo, dinero y acceso) para sostener esos cambios.

En cuanto al conocimiento para identificar síntomas indicativos del cáncer de mama, 63% declara saber identificarlos, y hasta el 57% reconocen la aparición de un bulto o nódulo como su principal indicativo. Sin embargo, es una realidad que en los estadíos iniciales el cáncer de mama puede ser asintomático.