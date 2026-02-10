Inicio Belleza cáncer de mama
Cáncer de mama

Cáncer de mama: la detección temprana salva vidas, pero la desigualdad sigue marcando quiénes llegan a tiempo

Cuando el cáncer de mama es detectado a tiempo, el 90% de los casos pueden curarse. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres argentinas que se realiza mamografías?

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Conocé el porcentaje de mujeres que se realiza mamografías en Argentina

Conocé el porcentaje de mujeres que se realiza mamografías en Argentina

Pocas personas saben que el cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en mujeres en la Argentina. Cuando se lo detecta a tiempo, el 90% de los casos es curable.

La detección temprana de esta enfermedad permite ampliar las opciones de atención y aumentar la posibilidad de salvar vidas. Sin embargo, muchas mujeres denuncian que la barrera no es la intención, sino las condiciones reales para sostener el cuidado, acceder a controles y atravesar el proceso con información y apoyo.

Cáncer de mama
Si se realiza una detección temprana, el 90% de los casos de cáncer de mama es curable.

Si se realiza una detección temprana, el 90% de los casos de cáncer de mama es curable.

En el marco del Día Mundial de concientización sobre el Cáncer, Fundación Instituto Natura y Avon compartieron hallazgos del Índice de Concientización sobre el Cáncer de Mama (Argentina 2025), una herramienta que mide el nivel de conocimiento y las prácticas de las mujeres mayores de 18 años en Argentina sobre el cuidado mamario, la detección y el tratamiento del cáncer de mama, con el objetivo de identificar y visibilizar brechas concretas que todavía condicionan la posibilidad de llegar a tiempo a un diagnóstico y tratamiento oportuno, promoviendo las conversaciones y acciones necesarias para cerrarlas.

¿Cuál es el porcentaje de mujeres argentinas que se realiza mamografías?

En Argentina, entre mujeres de 40 años o más, el 65% reporta realizarse una mamografía regularmente (cada 1 o 2 años), mientras que el 34% nunca se realizó una mamografía; entre las mujeres de 50 años o más ese porcentaje baja a 16%, lo que podría reflejar una mayor conciencia del estudio a medida que aumenta la edad de riesgo. En el sistema privado, en cambio, los valores de “nunca” son significativamente menores (7% en +40 y 9% en +50).

Esta desigualdad en el acceso a los controles se ve expresado en otras esferas del cuidado de la salud de las mujeres: el 83% declara predisposición a cambiar hábitos para reducir riesgos, pero solo 42% considera que cuenta con condiciones adecuadas (tiempo, dinero y acceso) para sostener esos cambios.

Cáncer de mama
En Argentina, entre mujeres de 40 años o más, el 65% reporta realizarse una mamografía regularmente (cada 1 o 2 años).

En Argentina, entre mujeres de 40 años o más, el 65% reporta realizarse una mamografía regularmente (cada 1 o 2 años).

En cuanto al conocimiento para identificar síntomas indicativos del cáncer de mama, 63% declara saber identificarlos, y hasta el 57% reconocen la aparición de un bulto o nódulo como su principal indicativo. Sin embargo, es una realidad que en los estadíos iniciales el cáncer de mama puede ser asintomático.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar