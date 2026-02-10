Pocas personas saben que el cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en mujeres en la Argentina. Cuando se lo detecta a tiempo, el 90% de los casos es curable.
Cáncer de mama: la detección temprana salva vidas, pero la desigualdad sigue marcando quiénes llegan a tiempo
Cuando el cáncer de mama es detectado a tiempo, el 90% de los casos pueden curarse. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres argentinas que se realiza mamografías?
La detección temprana de esta enfermedad permite ampliar las opciones de atención y aumentar la posibilidad de salvar vidas. Sin embargo, muchas mujeres denuncian que la barrera no es la intención, sino las condiciones reales para sostener el cuidado, acceder a controles y atravesar el proceso con información y apoyo.
En el marco del Día Mundial de concientización sobre el Cáncer, Fundación Instituto Natura y Avon compartieron hallazgos del Índice de Concientización sobre el Cáncer de Mama (Argentina 2025), una herramienta que mide el nivel de conocimiento y las prácticas de las mujeres mayores de 18 años en Argentina sobre el cuidado mamario, la detección y el tratamiento del cáncer de mama, con el objetivo de identificar y visibilizar brechas concretas que todavía condicionan la posibilidad de llegar a tiempo a un diagnóstico y tratamiento oportuno, promoviendo las conversaciones y acciones necesarias para cerrarlas.
¿Cuál es el porcentaje de mujeres argentinas que se realiza mamografías?
En Argentina, entre mujeres de 40 años o más, el 65% reporta realizarse una mamografía regularmente (cada 1 o 2 años), mientras que el 34% nunca se realizó una mamografía; entre las mujeres de 50 años o más ese porcentaje baja a 16%, lo que podría reflejar una mayor conciencia del estudio a medida que aumenta la edad de riesgo. En el sistema privado, en cambio, los valores de “nunca” son significativamente menores (7% en +40 y 9% en +50).
Esta desigualdad en el acceso a los controles se ve expresado en otras esferas del cuidado de la salud de las mujeres: el 83% declara predisposición a cambiar hábitos para reducir riesgos, pero solo 42% considera que cuenta con condiciones adecuadas (tiempo, dinero y acceso) para sostener esos cambios.
En cuanto al conocimiento para identificar síntomas indicativos del cáncer de mama, 63% declara saber identificarlos, y hasta el 57% reconocen la aparición de un bulto o nódulo como su principal indicativo. Sin embargo, es una realidad que en los estadíos iniciales el cáncer de mama puede ser asintomático.