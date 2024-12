►TE PUEDE INTERESAR: 3 ejercicios para tonificar brazos y eliminar alas de murciélago a los 60 y sin pesas

Clave para fortalecer los brazos de manera integral y desde los hombros. Además, ayuda a reducir la cintura y aumenta toda la fuerza y la postura en general.

Embed - Luisana Lopilato on Instagram: "Mis esenciales para tonificar BRAZOS Una rutina súper simple pero efectiva. ¡Así es fácil de seguir y no abandonar! No hay excusas, ¡vamos a empezar! ENTRENAMOS: -Remo a un brazo 3x 12 rep (de cada lado) -Press de hombros 3x 12 rep -Curl de biceps 3x12 -Triceps 3x12 -Press inclinado 3x12 -Vuelos laterales 3x12 -Vuelos frontales 3x12 Arm toning essentials: A simple yet effective routine. No excuses! LET’S TRAIN: - One-arm row (3x12 each side) - Shoulder press (3x12) - Bicep curl (3x12) - Tricep dip (3x12) - Incline press (3x12) - Lateral raises (3x12) - Front raises (3x12) #NoExcuses #BubleGym #EntrenaConmigo #TrainingWithMe #TonedArms #EntrenarEnCasa #WorkOut"