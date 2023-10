Aprende a ALISAR EL CABELLO sin usar una planchitas de calor o mascarillas

alisado de cabello (2).jpg

Hay una tercera opción para alisar el cabello y es recurrir a una de las tantas mascarillas que solían usar nuestras abuelas, pero no siempre hay ganas de buscar todos los ingredientes y fabricar este remedio casero y natural. Aunque no por eso deja de ser una gran opción. Sin embargo, en este caso, te vamos a mostrar una cuarta opción.

Cómo alisar el cabello sin planchita, ni mascarillas

Se puede alisar el cabello sin usar mascarillas, ni usar planchita. Solamente basta una alternativa que es muy conocida y que se conoce, en algunos lugares, como "toga".

Este método de alisado de cabello es muy simple. Se trata solamente de enrollar todo el pelo alrededor de la cabeza y lo mejor es que se puede hacer tanto estando húmedo como seco.

Una posibilidad, como dijimos, es lavar el cabello y desenredarlo, luego dejarlo apenas húmedo para enrollarlo alrededor de la cabeza. Esto se puede hacer mechón por mechón, usando clips o invisibles, o con todo el pelo de una sola vez.

En el caso de que se vaya a elegir usar clips, lo mejor es usar aquellas que no dejen marcas y si no se usar, se puede usar una red o un pañuelo para que no se desarme el cabello, que previamente debe ser pulido con un peine para que no queden marcas.

El mejor momento para usar este método para alisar el cabello es por las noches, antes de dormir. Esto permite que el tratamiento haga su efecto durante la noche y al despertar, se pueda lucir un alisado perfecto.