4 mitos sobre los ingredientes más comunes en los productos de skincare

Muchas personas aseguran que "los parabenos son peligrosos". Los parabemos son conservantes seguros y muy estudiados. Evitan que los productos se contaminen con bacterias y hongos. En las concentraciones permitidas, los parabenos no son cancerígenos ni tóxicos.

Skincare productos Los parabenos no son tóxicos ni nocivos para la piel.

Según la FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés, es la agencia del gobierno de EE. UU. que protege la salud pública) asegura que no hay datos que muestren que los parabenos usados en cosmética afecten la salud ni aumenten riesgo de cáncer cuando se usan dentro de los límites permitidos.

DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Se dice que los derivados del petróleo "son peligrosos", pero los que se usan en cosmética son altamente purificados y seguros. Son no comedogénicos, protegen la barrera de la piel y reducen la pérdida de agua. De esta manera la piel está hidratada por más tiempo.

Uno de los derivados del petróleo más usados en la cosmética es el petrolato (también conocido como vaselina) y no es comedogénica y rara vez causa alergias en la piel.

ALUMINIO

Muchos antitranspirantes tienen aluminio entre sus ingredientes, y algunas personas aseguran que "causa cáncer". Lo cierto es que no hay evidencia científica que demuestre que el aluminio en antitranspirantes cause cáncer de mama. Este ingrediente actúa localmente, reduciendo la transpiración. No se absorbe en cantidades peligrosas.

Además, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos dice que no hay pruebas que vinculen el uso de desodorantes o antitranspirantes con cáncer de mama.

Muchas personas han dejado de usar antitranspirantes o desodorantes y los cambian por la famosa piedra de alumbre, pero la misma también tiene aluminio. Su nombre químico es alumbre de potasio, una sal de aluminio.

Piedra alumbre (2).jpg La piedra de alumbre es usada como un desodorante "natural".

FRAGANCIAS EN PRODUCTOS DE SKINCARE

"Hay que evitar los productos de skincare que tienen fragancias". La realidad es que las fragancias pueden ser un alérgeno potencial y causar irritción en personas con piel sensible, pero no son malas o peligrosas.