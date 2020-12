juan-cruz-yacopini1.jpg

Juan Cruz y Alejandro Yacopini (Toyota Gazzo Racing) serán dos de los seis competidores de Mendoza, que comenzarán la travesía dakariana el próximo 3 de enero de 2021, para finalizar el 15, doce días después de la largada.

Además de la dupla Yacopini, los restantes alistados para representar a Mendoza son: Orlando Terranova-Ronnie Graue (autos - MINI), Ricardo Torlaschi (autos - Polaris) hará lo propio con el ecuatoriano Sebastián Guayasamin y Franco Caimi (motos - Yamaha).

“El entrenamiento arriba de la Hilux en las dunas del Nihuil fue muy positivo, me sumó mucho. Manejé unos 200 kilómetros de arena, que es muchísimo y no me enterré. Cada vez iba mejor y más cómodo. La verdad que me volví muy contento”, aseguró el joven piloto Juan Cruz Yacopini, de 21 años de edad.

“Para el 26 viajamos muy bien físicamente. Psicológicamente estoy fuerte y listo para lo que es el Dakar. Me siento preparado para vencer la carrera”, agregó.

juan-cruz-yacopini3.jpg

¿Cómo se controla la ansiedad y los nervios, propios de una previa “eterna”?

“Es algo inevitable sentirlo, ya que será la primera vez que iré al Dakar. Estoy cumpliendo un sueño y más aún de poder hacerlo como piloto oficial de Toyota Gazoo Racing Argentina, junto a mi papá, que no es poca cosa. Estoy muy feliz y por suerte tengo una gran familia y grupo de amigos que hacen que los días sean más llevaderos, y no estar solo pensando ‘cuándo llegará la carrera, ya falta muy poco’”.

¿Qué significa poder correr el Dakar con tu papá?

“No hay muchas personas que han corrido el Dakar con su papá y es un sueño. Siempre dije que si iba a correr mi primer Dakar iba a ser con él, ya que me aporta mucha tranquilidad y confianza. Es una persona que me enseña todos los días algo nuevo. Somos un equipo que estamos aprendiendo juntos y hemos logrado muchas cosas”.

juan-cruz-yacopini4.jpg

¿Cómo te gustaría que fuera la llegada el 15 de enero?

Me gustaría que fuera con una medalla que dé cuenta que vencí al Dakar, con todos mis amigos, familia y gente que me estará esperando, a los que le contaré lo que vivimos, además de festejar como se merece por terminar un Dakar.

Toyota Gazoo Racing Argentina

Hace unos días, el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina presentó oficialmente a Juanz Cruz y Alejandro Yacopini como parte de la escuadra que correrá el Dakar 2021 en Arabia Saudita.

Los mendocinos se unirán equipo que cuenta con Nasser Al-Attiyah y su navegante Mathieu Baumel, Giniel de Villiers y su navegante Alex Haro y las parejas Henk Lategan – Brett Cummings y Shameer Variawa – Dennis Murphy.

juan-cruz-yacopini2.jpg

El recorrido