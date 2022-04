Berni Llaver y Julián Santero se subieron al podio en Bahía Blanca

tc2000.jpg Los tres mejores del TC 2000 este domingo, listos para subir al podio.

A pesar de pasarse en el frenaje de la curva uno, apenas iniciada la carrera final de TC2000 en el autódromo “Ezequiel Crisol” de Bahía Blanca, Agustín Canapino demostró el potencial de su Chevrolet y fue recuperando posiciones durante el resto de la prueba para alcanzar su 27ª victoria en la especialidad y con ello revalidar su corona de campeón; festejó su segunda victoria en quince días, tras hacerlo en Concepción del Uruguay con la Chevy de Turismo Carretera.

Tras aquella maniobra, el arrecifeño fue retomando su ritmo y dejando atrás entre otros a Facundo Ardusso (Honda), Leonel Pernía (Renault), Julián Santero (Toyota) y a su compañero Bernardo Llaver (Chevrolet), a quien superó en el giro 17 y cuando restaban quince minutos para el tiempo máximo de carrera, y una vez concretada esa superación elaboró un ritmo que lo distanció por más de tres segundos cuando cruzó la meta y recibió la bandera de cuadros.

“Hoy salimos tranquilos y a esperar las oportunidades. Fui avanzando poco a poco, controlando todo. Cuando me acerqué a Berni andaba mucho más rápido que él así que pregunté (al equipo) qué íbamos a hacer, y me dijeron que iba a ceder, que no era inteligente arriesgar. Estamos bien, y a diferencia de Rosario todo salió bien. Es un inicio de año soñado, pero igual hay que tener los pies sobre la tierra porque falta mucho en el campeonato”, explicó Canapino sobre su estrategia para ganar en el circuito de Aldea Romana.

En el campeonato, Santero es el líder con 68 puntos, escoltado por Pernía con 58 unidades y por Canapino con 48. La próxima fecha será el 1° de mayo con escenario a confirmar.