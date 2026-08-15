La vitivinicultura se consolidó como la economía regional más golpeada de la última década

Esta prolongada coyuntura crítica es el resultado de un entramado de factores macroeconómicos y sectoriales, entre los que sobresalen la caída sostenida del salario real, el fuerte debilitamiento del consumo en el mercado interno, la rigidez propia de los cultivos perennes y los cambios globales en las pautas de consumo de bebidas alcohólicas.

Según el semáforo de Coninagro, la vitivinicultura estuvo en alerta roja durante el 72 % de los meses en los últimos 8 años.

Descapitalización y parálisis en la inversión tecnológica

La acumulación de tiempo en terreno negativo ha derivado en la consecuencia más grave para la cadena: una profunda descapitalización que afecta tanto a pequeños y medianos productores como a las bodegas. Al agotarse la espalda financiera del sector, la capacidad de ejecutar inversiones estratégicas y encarar un recambio tecnológico indispensabe para recuperar la eficiencia operativa queda completamente paralizada en medio de un contexto de estancamiento prolongado.