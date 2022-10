►TE PUEDE INTERESAR: Su ex no paga la cuota alimentaria y lo escrachó con un pasacalle

boludaa.jpg Vaga. Una tiktoker hizo un video para pedir que la mantengan porque no le gusta trabajar.

Un tiktoker decidió grabar un divertido video manifestando insólito pedido. Llamó a la “solidaridad” de todos y pide que la “mantengan”. En el clip, la influencer argumentó que no le gusta “trabajar”, entró en una crisis de angustia y lloró.

Se trata de la usuaria “Nani Unu”, la joven se mostró llorando desconsoladamente, mientras les solicitó a todos aquellos que vean el material, una acción solidaria.

►TE PUEDE INTERESAR: Le dejó poca propina al delivery y la venganza fue terrible

Con cabello teñido en tono rosa neón, la joven no pasa inadvertida: “Por favor, esto es un llamado a la solidaridad”, comenzó alertando Nani Unu.

boludaaaaaa.JPG Desconsolada. Una joven pidió llorando que la mantengan porque no le gusta trabajar.

Tras ello, la tiktoker confesó que se encuentra en una situación, realmente, desesperada: “Yo no haría esto, si no fuera realmente urgente”, remarcó.

“Necesito que alguien me mantenga”, pidió con evidente angustia. Luego, justificó su pedido: “Porque no me gusta trabajar", remarcó.

Al parecer, tras haber reflexionado previamente, la joven que se hizo viral, lanzó un serio pensamiento que se refiere a sus profundos sentimientos: “Yo siento que nací para otra cosa”, manifestó.

PAVOTA: Una joven rompió en llanto y pidió que la mantengan: "No me gusta trabajar"

Por último, la influencer se vio en la urgente necesidad de salir a hacer ese pedido que se terminó viralizando: “No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, cerró.