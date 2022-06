Una mujer compró carne y el corte tenía una bala adentro.

El insólito hecho se conoció luego que la joven realizó la mencionada consulta en la cuenta de Twitter "Bromatología En Casa", la cual compartió el mensaje que tuvo todo tipo de comentarios.

"Hola!! Cómo están? Quería hacerles una consulta. Mi mamá compró carne en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires y encontramos una bala en la carne. Presenta algún riesgo consumirla? Sacándole la bala obviamente", fue el escrito que puso la joven en la citada cuenta.

Corte-de-carne-con-una-bala1.jpg La cuenta de Twitter "Bromatología En Casa" compartió el mensaje que tuvo todo tipo de comentarios.

Aunque no se llega a ver qué fue lo que le respondieron, desde "Bromatología En Casa" solo atinaron a poner "ojos de sorpresa" cuando publicaron el mensaje en Twitter para que otros usuarios opinen.

La publicación se llenó de comentarios, entre los cuales se destacan: "El carnicero solo visita el frigorífico de noche y a campo abierto", "Producto no apto para microondas", "Creo que así no se sacrifican a las vacas, pero como no soy matarife no opino", "Pidió bola de lomo y le dieron bola de plomo" y "Es vaca salvaje, cazada con rifle. Dale nomás, debe de ser súper natural".