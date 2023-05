►TE PUEDE INTERESAR: Un chileno mostró todo lo que compró en Mendoza y revolucionó Tiktok

Tuit viral 1.jpg

El posteo de Twitter era tan preciso, que la joven dejó de creer que se trataba de una casualidad, y decidió ir directamente con los implicados. "No me quiero paranoiquear, pero te dije que había una actitud rara. Me parece obvio que sos vos nacho" le escribió a su novio, que solo preguntaba "de dónde sacó eso".

Tuit viral 2.jpg

Qué decía el posteo en Twitter y cuál fue la respuesta que se hizo viral en Tiktok

"Si te llamas Agostina y tenes un novio llamado Nacho, te engañó con Luana y tus amigas Camila, Antonella y Sofia saben todo y además saben que Antonella gusta de Nacho. Hablan muy fuertes tus amigas en el bondi" puso una joven en Twitter, sin saber que realmente le llegaría a la "víctima".

Tuit viral 3.jpg

Mientras tanto, las amigas no sabían cómo reaccionar, y solo les salía pedirle perdón "por no saber como contarle lo que pasó". En la caja de comentarios, los usuarios "mataron" a las amigas, a Nacho y hasta trataron de "botona" a la chica del tuit.