Su ex le pidió la casa y ella la demolió: "Quería el terreno, ahí está"

►TE PUEDE INTERESAR: Nuevo parte médico de Catalina, la hija del fallecido cantante Huguito Flores

yumiko ramirez demolicion casa.jpg La mujer tomó una drástica decisión ante un desalojo de la Justicia; demoler su propia casa.

Ante esta situación, Ramírez decidió demoler su propia casa: "A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno, la casa no", declaró.

La demolición comenzó el pasado 22 de septiembre y hubo polémica en la población de Chancay. Hubo varios intentos del exmarido de Yumiko y su padre para detener la destrucción de la vivienda, pero todos ellos fueron en vano.

►TE PUEDE INTERESAR: El IPV Mi Casa ya tiene los adjudicatarios para 30 barrios con el sorteo de este martes

"Sólo pido disculpas a mis hijos por darle de familia a esa gente que no vale la pena, pero seguiré luchando contra todos esos", finalizó con tristeza.