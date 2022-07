Se recibió y compró el auto que su padre había vendido para pagarle su carrera

► TE PUEDE INTERESAR: Aumentó el precio del boleto del transporte público y ahora viajar en colectivo sale $40

El joven se recibió de ingeniero aeronáutico y comenzó a trabajar para generar ingresos para volver a comprar el automóvil y agradecerle a su padre el esfuerzo.

El padre intentó volver a comprar el auto, pero no pudo

“Estuve a punto de dejar la universidad por falta de dinero, pero mi papá vendió su coche que tenía, un Barracuda 69. Trató de recuperarlo pero el coche ya se había restaurado y era impagable. Prometí que no me compraría un coche nuevo hasta recuperar el coche”. contó el joven. Una vez que terminó sus estudios el joven mexicano se propuso no gastar el dinero hasta lograr comprar el auto.

auto .jpg En el video se puede ver al padre del joven con los ojos vendados frente a un auto rojo.

En ese momento el joven lo invita a su padre a adivinar la sorpresa que su hijo le tenía preparada. En un principio pensó el hombre pensó que habían llegado unos familiares de Toluca. También creyó que iban a comer milanesa ese día. Por otro lado, llegó a decir que su hijo le iba a presentar a una novia por lo que el joven con ironía contestó: “No, esa sería una sorpresa para mí, papá”.

“Soy ingeniero aeronáutico gracias a él y llegó el momento de pagar esa deuda” confesó el joven antes de destaparle dos ojos a su padre. En un principio el hombre no entendía la situación y su hijo le explicó todo “Ahora que me va un poquito mejor, quiero recompensarte. Sos el mejor papá del mundo. Sé que merecés todos los coches del planeta”.

El padre se emocionó ante el gran gesto que tuvo su hijo y al final del video ambos fueron a pasear.

